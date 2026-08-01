Este sábado, en Puebla, Honduras vs. Panamá se juegan la clasificación a los cuartos de final del Premundial Sub-20.

Honduras y Panamá disputarán este sábado una auténtica final por la última fecha del Grupo C del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Ambos llegan con un punto y solamente una victoria les permitirá continuar en el torneo.

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La cuenta no admite especulaciones: el ganador clasificará a los cuartos de final, el perdedor quedará eliminado y un empate dejará afuera a los dos. Por eso, al menos una de las dos selecciones centroamericanas terminará su participación en Puebla.

ver también Honduras vs. Panamá: a qué hora y dónde ver el partido por la clasificación a cuartos de final del Premundial Sub-20

Por qué el empate no les sirve a Honduras ni a Panamá

Honduras y Panamá tienen un punto después de sus primeros dos partidos. Si igualan entre sí, terminarán la fase de grupos con dos unidades.

El problema es que avanzan los dos primeros de cada zona y los dos mejores terceros. Guatemala y Cuba, que ya completaron su participación, ocupan provisionalmente esos lugares con tres puntos cada uno.

Selección Grupo Puntos Diferencia Guatemala B 3 -1 Cuba A 3 -3 Honduras C 1 -1 Panamá C 1 -3

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Con un empate, Honduras permanecería por encima de Panamá por diferencia de goles y terminaría tercera del Grupo C, pero sus dos puntos no serían suficientes para superar a Guatemala ni a Cuba. Los canaleros finalizarían últimos.

Por lo tanto, no existe un marcador igualado que pueda beneficiar a alguno de los dos: el empate los elimina automáticamente.

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ver también Honduras vs. Panamá: qué resultados necesitan para clasificar a los cuartos de final del Premundial Sub-20

Qué pasa con el ganador de Honduras vs. Panamá

El seleccionado que gane llegará a cuatro puntos y clasificará a los cuartos de final, sin importar el margen de la victoria.

Honduras o Panamá podrá terminar segundo o tercero del Grupo C, según el resultado previo entre Canadá y Jamaica y los criterios de desempate. Sin embargo, su posición no pondrá en riesgo el boleto: si queda tercero, superará a Guatemala y Cuba, que cerraron sus grupos con tres unidades.

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La cuenta es igual para ambos: cualquier victoria sirve para clasificar; el empate los elimina.

Honduras domina el historial ante Panamá

Este será el quinto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del Campeonato Sub-20 de Concacaf.

Honduras domina el historial con tres victorias y un empate. El antecedente más reciente se produjo en los cuartos de final de la edición 2022, cuando la Bicolor se impuso 2-1 y eliminó a Panamá.

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Esta vez, el duelo llegará una instancia antes, pero con una consecuencia similar: una de las dos selecciones quedará fuera del torneo.

A qué hora juegan Honduras vs. Panamá

Honduras y Panamá se enfrentarán este sábado 1° de agosto, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

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Honduras, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 6:00 p. m.

6:00 p. m. Panamá: 7:00 p. m.

El partido cerrará la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf. Canadá y Jamaica se medirán previamente, desde la 1:00 p. m. de Centroamérica.

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Dónde ver EN VIVO Honduras vs. Panamá

El encuentro podrá seguirse en Centroamérica mediante Disney+. La programación regional del campeonato también contempla las señales de ESPN, aunque el canal concreto puede variar según el operador de cable de cada país.

Concacaf incluye además su aplicación oficial y su canal de YouTube entre las opciones para seguir el encuentro, sujetas a la disponibilidad y las restricciones de derechos de cada territorio.

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El ganador avanzará a los cuartos de final y quedará a un solo triunfo de clasificar al Mundial Sub-20 de Azerbaiyán y Uzbekistán 2027. El perdedor deberá despedirse, mientras que un empate significará la eliminación de ambos.