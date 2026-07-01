España vs. Austria: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de 16avos de final del Mundial 2026

España llega a los 16avos de final con una de las campañas más firmes de la primera fase. La selección de Luis de la Fuente viene de vencer 1-0 a Uruguay.

España y Austria se enfrentan este jueves 2 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026, en el SoFi Stadium de Inglewood, California. El partido pondrá en juego un lugar en los octavos de final y cruzará a una selección española que llega invicta contra un equipo austríaco que se metió en la fase eliminatoria después de una clasificación muy trabajada.

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El equipo de Luis de la Fuente aparece con mejores sensaciones tras una primera fase sólida, sin derrotas y sin goles recibidos. Austria, dirigida por Ralf Rangnick, llega con un recorrido más sufrido, pero con una identidad clara: presión alta, ritmo intenso y capacidad para incomodar a rivales de mayor jerarquía.

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A qué hora juegan España vs. Austria por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

1:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 2:00 p. m.: Panamá.

El partido comenzará a las 12:00 p. m. en Inglewood, 3:00 p. m. ET y 12:00 p. m. PT en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO España vs. Austria en Centroamérica

Costa Rica: FOX+ y ViX.

FOX+ y ViX. Panamá: FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX.

FOX Panamá, Medcom GO, RPC, Telemetro, Tigo Sports Panamá, TVMax, TVN Panamá, TVN Radio 96.5 y ViX. Guatemala: Tigo Sports Guatemala y ViX.

Tigo Sports Guatemala y ViX. Honduras: FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX.

FOX Honduras, Tigo Sports Honduras y ViX. El Salvador: Tigo Sports El Salvador y ViX.

Tigo Sports El Salvador y ViX. Nicaragua: FOX Nicaragua, Tigo Sports Nicaragua y ViX.

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Cómo llega España al partido contra Austria

España llega a los 16avos de final con una de las campañas más firmes de la primera fase. La selección de Luis de la Fuente viene de vencer 1-0 a Uruguay, resultado que le permitió cerrar la fase de grupos invicta y confirmar su fortaleza defensiva.

El dato más fuerte de su recorrido es que todavía no recibió goles en el torneo. Con Unai Simón como garantía en el arco y una estructura cada vez más estable, España encontró una base sólida para competir en una etapa donde cualquier error puede costar la eliminación.

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En sus últimos cinco partidos, la Roja acumula tres victorias y dos empates. Más allá de los números, el equipo llega con confianza por su capacidad para controlar los partidos, manejar la posesión y reducir el margen de maniobra de sus rivales.

La parte negativa está en las bajas ofensivas. Nico Williams no estará disponible por una lesión muscular en el aductor derecho, mientras que Yeremy Pino también quedó fuera por un esguince acromioclavicular.

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Cómo llega Austria al partido contra España

Austria llega a esta instancia después de una clasificación ajustada, pero con argumentos para competir. El equipo de Ralf Rangnick viene de empatar 3-3 ante Argelia en un partido cambiante y agónico, resultado que le permitió seguir con vida y meterse entre los 32 mejores del Mundial.

Su recorrido reciente muestra buenos números: tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Sin embargo, la forma en la que consiguió el boleto a la fase eliminatoria dejó claro que Austria puede sufrir, pero también que tiene carácter para mantenerse en partido hasta el final.

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La identidad del equipo es reconocible. Rangnick apuesta por una presión alta, mucho despliegue físico y ataques rápidos tras recuperación. Contra España, ese plan será clave: si logra incomodar la salida rival y cortar el circuito de pases, puede transformar el cruce en un partido mucho más incómodo para la Roja.

Austria llega sin bajas reportadas para este encuentro, después de haber jugado el 27 de junio ante Argelia. Ralf Rangnick podría sostener la base principal, aunque Kevin Danso aparece como alternativa en la zaga central y Michael Gregoritsch surge como opción para iniciar en ataque.

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Posibles alineaciones de España vs. Austria

A falta de confirmación oficial, estas son las alineaciones probables para el cruce entre España y Austria por los 16avos de final del Mundial 2026.

España: Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo, Pedri; Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena. DT: Luis de la Fuente.

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Austria: Alexander Schlager; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager; Konrad Laimer, Romano Schmid, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.

Quién es el árbitro de España vs. Austria por el Mundial 2026

El árbitro designado para España vs. Austria será Glenn Nyberg, de Suecia.

Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia).

Glenn Nyberg (Suecia). Asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia).

Mahbod Beigi (Suecia). Asistente 2: Andreas Söderkvist (Suecia).

Andreas Söderkvist (Suecia). Cuarto árbitro: Beida Dahane (Mauritania).

Beida Dahane (Mauritania). VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia).

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Qué pasa si España y Austria empatan

Si España y Austria empatan durante los 90 minutos, el partido irá a tiempo extra. Se jugarán dos períodos de 15 minutos cada uno.

En caso de que la igualdad se mantenga después de los 120 minutos, el clasificado a los octavos de final se definirá por penales.