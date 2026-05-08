Después de varias idas y vueltas, parece que Alajuelense empieza a avanzar seriamente para cerrar a este entrenador.

La búsqueda del nuevo entrenador en Liga Deportiva Alajuelense empieza a entrar en una etapa decisiva. Después de la salida de Óscar Ramírez tras el fracaso del Clausura 2026, la dirigencia rojinegra aceleró los movimientos para encontrar cuanto antes al técnico que encabezará la reconstrucción del equipo.

En las últimas semanas aparecieron muchísimos nombres alrededor del banquillo manudo. Algunos internacionales, otros con experiencia en Costa Rica y varios ligados al fútbol centroamericano. Sin embargo, hay un candidato que cada vez toma más fuerza dentro de la institución: Saturnino Cardozo.

El paraguayo viene realizando una gran campaña con Municipal Liberia y su trabajo no pasó desapercibido para Alajuelense. De hecho, distintos sectores dentro del club consideran que el perfil de Cardozo encaja perfectamente con la idea de reconstrucción deportiva que buscan impulsar.

Alajuelense se acerca a Saturnino Cardozo

La información más reciente la dio el periodista Kevin Jiménez, quien aseguró que el nombre del paraguayo ya dejó de ser solamente una posibilidad lejana: “José Saturnino Cardozo es un candidato muy fuerte para ser el nuevo entrenador de LDA, nada hecho ni acordado, pero sí es fuerte”.

Saturnino Cardozo se reunirá con Alajueelsne. (Foto: X)

Pero eso no fue lo más importante. Según el periodista, los contactos ya existen y las conversaciones podrían avanzar rápidamente en cuestión de días. “En los próximos días se reunirán entre las partes. Hay otros candidatos en lista, pero el paraguayo es fuerte y hay contactos entre las partes”, detalló.

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La noticia genera muchísimo ruido porque Cardozo actualmente sigue compitiendo con Liberia y todavía pelea por meterse en una final histórica frente a Deportivo Saprissa. Aun así, el interés de Alajuelense ya es conocido dentro del club pampero.

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“Liberia sabe ya del interés manudo, pero de igual forma intentan renovarlo con todo”, agregó Jiménez, dejando claro que el equipo liberiano no piensa resignarse fácilmente a perder al entrenador que transformó completamente su proyecto deportivo.

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Y no es para menos. Cardozo logró convertir a Liberia en uno de los equipos más incómodos y competitivos del torneo, destacando especialmente por el orden táctico, la intensidad y la capacidad para potenciar jóvenes futbolistas.

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Por ahora no existe acuerdo cerrado ni negociación finalizada. Pero en el entorno manudo ya perciben que el escenario empieza a inclinarse cada vez más hacia Cardozo.

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