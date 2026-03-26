Guatemala recibe noticia que le podría dar ventaja para su partido contra Argelia

La Selección de Argelia se declara lista para enfrentar a Guatemala este viernes a las 13:30 horas en Genoa, Italia, en un compromiso correspondiente a la Fecha FIFA de marzo, clave en su preparación rumbo al Mundial 2026.

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El conjunto africano llega con una convocatoria sólida, apostando por la mayoría de sus figuras habituales, aunque no podrá contar con dos nombres importantes que han quedado fuera por distintas circunstancias.

Uno de los casos más sensibles es el de Anis Hadj Moussa, quien sufrió una lesión el pasado fin de semana con el Feyenoord de Países Bajos. Tras ser evaluado en Turín, se determinó que no estaba en condiciones de jugar, por lo que regresó a su club para continuar con su recuperación.

A esta baja se suma la de Hicham Boudaoui, quien fue desafectado de la convocatoria tras presentar un resfriado, motivo por el cual volvió a Francia para reintegrarse con el OGC Nice y completar su proceso de recuperación.

Preparación mundialista en marcha

Más allá de las ausencias, Argelia mantiene su enfoque en llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026, donde buscará competir al más alto nivel frente a selecciones de jerarquía.

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En esta misma Fecha FIFA, los argelinos también tienen programado un exigente duelo ante Uruguay, en un calendario que les servirá para medir su rendimiento, tomando en cuenta que compartirán el Grupo J junto a Argentina, Jordania y Austria en la próxima cita mundialista.

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