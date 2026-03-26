El Salvador y República Dominicana afrontarán un nuevo compromiso internacional dentro de la Concacaf Series 2026, en un partido que también servirá para observar rendimientos individuales y hacer ajustes pensando en los próximos retos oficiales.
El Salvador
El Salvador vs. República Dominicana EN VIVO: minuto a minuto del amistoso de La Selecta por la Concacaf Series 2026
Siga el minuto a minuto del partido de El Salvador contra República Dominicana.
Partido histórico
El Salvador juntó a los hermanos Gil y Henríquez para enfrentar a República Dominicana.
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La Selecta hace su arribo
El Salvador llega al estadio.
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Todo listo
Bienvenidos al minuto a minuto del partido de El Salvador ante República Dominicana.
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