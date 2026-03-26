Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

El Salvador vs. República Dominicana EN VIVO: minuto a minuto del amistoso de La Selecta por la Concacaf Series 2026

Siga el minuto a minuto del partido de El Salvador contra República Dominicana.

Partido histórico

El Salvador juntó a los hermanos Gil y Henríquez para enfrentar a República Dominicana.

Tweet placeholder
Publicidad

La Selecta hace su arribo

El Salvador llega al estadio. 

Tweet placeholder

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de El Salvador ante República Dominicana.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

Sigue a FCA en Google!
En vivo El Salvador vs República Dominicana
En vivo El Salvador vs República Dominicana

El Salvador y República Dominicana afrontarán un nuevo compromiso internacional dentro de la Concacaf Series 2026, en un partido que también servirá para observar rendimientos individuales y hacer ajustes pensando en los próximos retos oficiales.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El Salvador vs. República Dominicana: a qué hora y cómo ver hoy el amistoso
El Salvador

El Salvador vs. República Dominicana: a qué hora y cómo ver hoy el amistoso

Nicaragua vs. Rep. Dominicana: a qué hora y dónde ver el juego
Nicaragua

Nicaragua vs. Rep. Dominicana: a qué hora y dónde ver el juego

◉ Costa Rica y México pelean por el liderato: la tabla de posiciones EN VIVO del Grupo A
Costa Rica

◉ Costa Rica y México pelean por el liderato: la tabla de posiciones EN VIVO del Grupo A

Mientras Manfred vale 15M, esto cuesta la joya dominicana
Costa Rica

Mientras Manfred vale 15M, esto cuesta la joya dominicana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo