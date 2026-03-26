El Salvador vs. República Dominicana EN VIVO: minuto a minuto del amistoso de La Selecta por la Concacaf Series 2026

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de El Salvador ante República Dominicana.

El Salvador juntó a los hermanos Gil y Henríquez para enfrentar a República Dominicana.

El Salvador y República Dominicana afrontarán un nuevo compromiso internacional dentro de la Concacaf Series 2026, en un partido que también servirá para observar rendimientos individuales y hacer ajustes pensando en los próximos retos oficiales.