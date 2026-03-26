¿El nuevo Dani Alves? Hondureño Alessandro Mejía del FC Barcelona enamora a LaLiga con brutal jugada

El hondureño Alessandro Mejía está conquistando en La Masía del FC Barcelona y en LaLiga ya presumen sus espectaculares dotes por la banda derecha, mismos que hacen recordar al brasileño Dani Alves.

Alessandro está jugando el mundial de LaLiga Futures, donde alcanzaron a avanzar a los cuartos de final como líderes del grupo con nueve puntos.

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La joya hondureña de 11 años dejó pinceladas que posteriormente fueron publicadas por la cuenta oficial de LaLiga en Instagram, donde ya supera los 3.3 millones de reproducciones.

“Wow”, es el corto texto que acompaña la jugada de Mejía en la que se aprecia la facilidad con la que desbordó por la banda derecha, dejando al jugador del Valencia de lado.

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Cabe recordar que Mejía ya se coronó campeón con la Sub-11 del FC Barcelona en mayo de 2025, temporada en la que prácticamente no tuvieron rival.

El orginario de Talanga puede jugar como lateral o extremo derecho y tiene como objetivo jugar para la Selección de Honduras; aunque tampoco despreciaría a España si lo llegara a considerar.

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