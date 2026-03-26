“Un poco tristes”: Darwin Lom hace inesperada confesión antes del partido de Guatemala contra Argelia

La Selección de Guatemala se alista para un nuevo desafío internacional cuando enfrente a Argelia en Genoa, Italia, en el marco de la Fecha FIFA de marzo, un duelo que vuelve a encender la ilusión mundialista rumbo al 2030 tras el golpe de no clasificar a United 2026.

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Uno de los nombres a seguir es el delantero Darwin Lom, quien llega en gran momento tras su rendimiento con The Strongest, consolidándose como uno de los legionarios llamados a marcar diferencia en este nuevo proceso.

El atacante habló con claridad sobre lo que representa vestir la camiseta nacional y su compromiso con el equipo. “Uno siempre trata de hacer las cosas bien en su club para estar acá. Mi objetivo siempre ha sido y siempre va a ser la selección, así ha sido desde el primer día que debuté en la Liga C de la Nations League hasta codearnos con equipos de élite”, afirmó.

Lom también destacó el crecimiento que ha tenido la bicolor en los últimos años, señalando que ahora el equipo es visto con mayor respeto en la región. “Terminamos el año pasado un poco tristes, pero ahora muchas selecciones ya nos miran diferente, nos hemos ganado el respeto; ahora toca seguir demostrándolo y con las incorporaciones de los jóvenes que vienen atrás debemos tomarnos esto lo más serio posible porque hay que llegar a la meta que es el Mundial 2030”, añadió.

Confianza en su mejor momento

En lo personal, el delantero aseguró sentirse en plenitud tanto física como mentalmente, algo que espera trasladar al terreno de juego con la selección. “La verdad es que me siento muy bien, mental y físicamente estoy muy positivo y con toda la confianza del mundo. Yo creo que el equipo al que fui me trata como familia desde el primer día y gracias a Dios se me están dando los goles”, expresó.

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La azul y blanco cerrará su preparación con su última práctica en territorio italiano antes del compromiso programado para este viernes a las 13:30 horas en el estadio Luigi Ferrari, donde buscará dar un golpe de autoridad y seguir construyendo su camino hacia el Mundial 2030.

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