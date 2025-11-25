Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Concacaf

Golpe bajo a Costa Rica: Haití consigue una notificación de Concacaf que no esperaba a días del sorteo del Mundial 2026

Costa Rica todavía no se levanta del contundente golpe por haberse quedado afuera del Mundial y desde Concacaf no colaboran.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Golpe bajo desde Concacaf para Costa Rica
© Selección Costa RicaGolpe bajo desde Concacaf para Costa Rica

La Selección de Costa Rica sigue pasando el trago amargo de haberse quedado afuera del Mundial de 2026. Una cita a la que sí asistirá la Selección de Haití y sobre este escenario, desde Concacaf le dieron un golpe bajo a los ticos.

Costa Rica terminó la eliminatoria con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, colocándose entre las selecciones con peores resultados. Solo logró vencer a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y concluyó el proceso como la tercera selección con menor productividad de toda la Eliminatorias.

Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”

ver también

Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”

“Ya no se sostiene”: Fedefútbol define la limpieza más drástica y reclamada por Costa Rica tras la salida del Piojo Herrera

ver también

“Ya no se sostiene”: Fedefútbol define la limpieza más drástica y reclamada por Costa Rica tras la salida del Piojo Herrera

¿Cuál fue el golpe bajo de Concacaf para Costa Rica?

La Concacaf sorprendió a Costa Rica al publicar en sus redes sociales un video que recopilaba los tres goles anotados por Duckens Nazon en territorio tico durante el empate 3-3.

Aquel resultado, que en su momento dejó un sabor amargo, terminó teniendo un impacto significativo en el destino de Costa Rica durante las Eliminatorias.

Haití logró su clasificación a este Mundial 2026, poniendo fin a más de medio siglo sin participar en la máxima cita del fútbol. Su regreso marca un hito histórico para el país, que no asistía a una Copa del Mundo desde 1974.

¿Cuándo será el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre del 2025 , que tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D.C, donde además de las autoridades también se reunirán los responsables de los equipos, embajadores y aficionados representantes de las ciudades anfitrionas.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"No te merecemos": la respuesta a Keylor Navas que pocos esperaban en Costa Rica
Costa Rica

"No te merecemos": la respuesta a Keylor Navas que pocos esperaban en Costa Rica

Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”
Concacaf

Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”

"Ya no se sostiene": Fedefútbol define la limpieza más reclamada por Costa Rica
Costa Rica

"Ya no se sostiene": Fedefútbol define la limpieza más reclamada por Costa Rica

"Se ha confirmado": FIFA lanza el anuncio que todo Panamá estaba esperando
Panama

"Se ha confirmado": FIFA lanza el anuncio que todo Panamá estaba esperando

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo