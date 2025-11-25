Golpe bajo a Costa Rica: Haití consigue una notificación de Concacaf que no esperaba a días del sorteo del Mundial 2026

La Selección de Costa Rica sigue pasando el trago amargo de haberse quedado afuera del Mundial de 2026. Una cita a la que sí asistirá la Selección de Haití y sobre este escenario, desde Concacaf le dieron un golpe bajo a los ticos.

Costa Rica terminó la eliminatoria con un rendimiento muy por debajo de lo esperado, colocándose entre las selecciones con peores resultados. Solo logró vencer a El Salvador, Bermudas y Nicaragua, y concluyó el proceso como la tercera selección con menor productividad de toda la Eliminatorias.

ver también Luis Fernando Suárez elogia a Panamá y le pega un golpe bajo a Costa Rica por quedarse sin Mundial 2026: “Van a aprender”

ver también “Ya no se sostiene”: Fedefútbol define la limpieza más drástica y reclamada por Costa Rica tras la salida del Piojo Herrera

¿Cuál fue el golpe bajo de Concacaf para Costa Rica?

La Concacaf sorprendió a Costa Rica al publicar en sus redes sociales un video que recopilaba los tres goles anotados por Duckens Nazon en territorio tico durante el empate 3-3.

Aquel resultado, que en su momento dejó un sabor amargo, terminó teniendo un impacto significativo en el destino de Costa Rica durante las Eliminatorias.

Haití logró su clasificación a este Mundial 2026, poniendo fin a más de medio siglo sin participar en la máxima cita del fútbol. Su regreso marca un hito histórico para el país, que no asistía a una Copa del Mundo desde 1974.

¿Cuándo será el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre del 2025 , que tendrá lugar en el Kennedy Center de Washington D.C, donde además de las autoridades también se reunirán los responsables de los equipos, embajadores y aficionados representantes de las ciudades anfitrionas.

Publicidad