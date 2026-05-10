Panamá celebra la llegada de una de sus jóvenes promesas al futbol de México

El fútbol panameño continúa consolidando su crecimiento a nivel internacional gracias a la exportación de jóvenes talentos, y ahora suma una nueva historia que ilusiona al país canalero. En los próximos meses, una nueva promesa dará el salto al extranjero, confirmando el buen momento de sus canteras.

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Se trata del delantero Ángel James, de apenas 18 años, quien ha sido confirmado como nuevo jugador del FC Juárez de la Liga MX, en una transferencia que marca un paso importante en su proyección profesional.

El atacante llega procedente de Sporting San Miguelito, club donde logró destacar y posicionarse como una de las grandes joyas del fútbol panameño, llamando la atención del mercado internacional.

Un salto clave hacia el crecimiento en México

El fichaje de Ángel James representa una oportunidad de oro para su desarrollo, ya que se integrará al club mexicano durante la pretemporada, donde comenzará su proceso de adaptación al fútbol azteca.

El joven delantero también ha dejado huella en las categorías menores de la Selección de Panamá, donde su rendimiento ha sido clave para consolidarse como una de las principales promesas del país.

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Su camino no ha sido improvisado. Inició su carrera en el Club Atlético Independiente de Panamá, luego tuvo una experiencia internacional con Argentinos Juniors en Argentina, y posteriormente regresó a su país para relanzar su nivel con Sporting San Miguelito.

Este nuevo paso a la Liga MX no solo representa un avance en su carrera, sino también una vitrina importante para demostrar su talento en una de las ligas más competitivas de la región.

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Con disciplina, talento y oportunidades, Ángel James buscará abrirse camino en el fútbol mexicano, con la mirada puesta en consolidarse como una realidad y no solo una promesa del fútbol panameño.