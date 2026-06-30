Mbappé superó a Haaland y le da pelea a Messi: así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 en 16avos de final

Kylian Mbappé volvió al gol con Francia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Siga cómo va, minuto a minuto, la tabla de goladores.

La lucha por liderar la tabla de goleadores del Mundial 2026 está el rojo vivo. Este martes 30 de junio, dos de las estrellas sumidas en la disputa por la Bota de Oro, Erling Haaland y Kylian Mbappé, volvieron a ser protagonistas para ayudar a sus respectivas selecciones a avanzar a octavos de final, llegando a 5 y 6 goles cada uno.

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En el caso de Haaland, anotó el tanto que le dio la victoria 2-1 a Noruega sobre Costa de Marfil, empujando un centro de Berg con el arco vacío. Mientras que “Kiki” volvió a inflar la red tras no poder convertir frente a los nórdicos, destapándose con un dobete en el triunfo parcial de Francia ante Suecia por 3-0.

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En la cima con 6 tantos también se encuentra Lionel Messi, quien a sus 39 años recién cumplidos le está dando batalla a dos de las máximas estrellas de la nueva generación. El “10” les saca apenas un gol de ventaja a ambos, pero todavía tiene que jugar con la campeona del mundo, Argentina.

La Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio, a las 4:00 p.m. de Centroamérica (5:00 de Panamá). Será el penúltimo duelo de los 16avos de final y tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami.

Por detrás de Messi, Haaland y Mbappé hay otros grandes nombres del fútbol mundial, como Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé (ambos acumulan 4 goles) o Harry Kane (3).

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Tabla de goleadores EN VIVO del Mundial 2026