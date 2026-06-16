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Mundial 2026: cuántos jugadores de Senegal vs. Francia nacieron en territorio francés y quiénes son

Entre los convocados de Francia y Senegal para el Mundial 2026 hay más de 30 futbolistas nacidos en suelo galo.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Senegal vs. Francia es un duelo muy particular.
© Getty.Senegal vs. Francia es un duelo muy particular.

Francia y Senegal se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026, en el New York New Jersey Stadium. El cruce tiene una particularidad asombrosa en la composición de los planteles: entre los 52 futbolistas convocados por ambas selecciones, 33 nacieron en territorio francés.

La cifra incluye a 23 jugadores de Francia y a ¡10 de Senegal! En el caso de Les Blues se cuenta a Mike Maignan, nacido en Cayenne, Guayana Francesa, territorio de ultramar ubicado en el norte de Sudamérica. Si se toma únicamente Francia metropolitana, el número total baja de 33 a 32.

Mike Maignan, porterto titular de Francia, nació en la Guyana Francesa (Getty Images).

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En Senegal, la presencia de futbolistas nacidos en Francia atraviesa casi todas las líneas: los tres arqueros, cuatro defensores, un mediocampista y dos delanteros. Varios de ellos pasaron por categorías juveniles francesas antes de representar a los Leones de Teranga.

Los 10 jugadores de Senegal nacidos en Francia

  • Édouard Mendy: arquero. Nació en Montivilliers, Francia, y llega al Mundial como uno de los nombres de mayor recorrido internacional del plantel.
  • Mory Diaw: arquero. Nació en Poissy y fue convocado como una de las alternativas para el puesto.
  • Yehvann Diouf: arquero de Senegal. Nació en Montreuil y completa la terna de guardametas de Pape Thiaw.
  • Antoine Mendy: defensor. Nació en Marsella y forma parte del grupo de laterales convocados.
  • Kalidou Koulibaly: defensor y capitán. Nació en Saint-Dié-des-Vosges y es uno de los referentes históricos de esta generación.
  • Mamadou Sarr: defensor. Nació en Martigues y fue incluido entre las opciones centrales para la zaga.
  • Moussa Niakhaté: defensor. Nació en Roubaix y aporta experiencia en la línea de fondo.
  • Pape Gueye: mediocampista. Nació en Montreuil y aparece como una pieza importante en la mitad de la cancha.
  • Iliman Ndiaye: delantero. Nació en Rouen y ofrece variantes ofensivas por movilidad y último pase.
  • Ibrahim Mbaye: delantero. Nació en Trappes y llega como una de las apariciones jóvenes del plantel.
El capitán de Senegal, Koulibaly, en realidad nació en Saint-Dié-des-Vosges, Francia (Getty Images).

El capitán de Senegal, Koulibaly, en realidad nació en Saint-Dié-des-Vosges, Francia (Getty Images).

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Los 3 de Francia que no nacieron en suelo galo

En el plantel de Didier Deschamps hay solo tres futbolistas que no nacieron en territorio francés. Son Brice Samba, Michael Olise y Marcus Thuram (esto sin incluir a Mike Maignan, por los motivos que ya repasamos).

  • Brice Samba: arquero que nació en Linzolo, República del Congo, el 25 de abril de 1994. Tiene nacionalidad francesa y congoleña, juega en Rennes y fue convocado como una de las alternativas para el arco detrás de Mike Maignan.
  • Michael Olise: extremo nacido en Londres, Inglaterra, el 12 de diciembre de 2001. Juega como extremo derecho en Bayern Múnich y llegó al Mundial como una de las variantes ofensivas de Deschamps, tras consolidarse en la selección mayor francesa.
  • Marcus Thuram: Nació en Parma, Italia, el 6 de agosto de 1997, durante la etapa de su padre, Lilian Thuram, en el club italiano. Actualmente juega en Inter de Milán y forma parte del grupo de atacantes franceses para el Mundial 2026.
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Michael Olise nació y creció en la capital de Inglaterra (Getty Images).

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En síntesis

  • Hay 33 nacidos en territorio francés entre ambos planteles.
  • Francia tiene 23; Senegal, 10.
  • Si se cuenta solo Francia metropolitana, la cifra baja a 32 (Mike Maignan nació en la Guyana Francesa, Sudamérica).
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