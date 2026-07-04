Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este sábado 4 de julio, a qué hora y dónde ver

Conozca todos los detalles de los partidos de hoy 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 abre este sábado 4 de julio la ronda de octavos de final con dos partidos de eliminación directa. La jornada tendrá acción en Estados Unidos y empezará a definir a los primeros clasificados a los cuartos de final.

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ver también Canadá vs. Marruecos: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido que abre los octavos de final del Mundial 2026

La actividad comenzará con Canadá vs. Marruecos en Houston y continuará con Paraguay vs. Francia en Filadelfia.

Para Centroamérica, habrá fútbol desde la mañana hasta la tarde. A continuación, repasamos quiénes juegan hoy, a qué hora será cada encuentro y dónde verlos EN VIVO en la región.

Canadá vs. Marruecos: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Canadá y Marruecos abrirán los octavos de final del Mundial 2026 este sábado 4 de julio. El partido se jugará en el NRG Stadium de Houston, Texas.

Estos son los horarios para Centroamérica:

11:00 a. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 12:00 p. m.: Panamá.

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El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Paraguay vs. Francia.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

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Canadá llega después de eliminar a Sudáfrica con un triunfo 1-0 definido en el tiempo agregado, gracias a un gol de Stephen Eustaquio al 90+2’. El equipo de Jesse Marsch avanzó con sufrimiento, pero también con la confianza de haber resuelto un cruce cerrado.

Marruecos, por su parte, viene de dejar en el camino a Países Bajos en una serie muy exigente. Igualó 1-1 en los 120 minutos y luego se impuso 3-2 en los penales. La selección africana llega invicta en sus últimos cinco partidos y con menos descanso que Canadá, pero con un impulso anímico importante.

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Paraguay vs. Francia: hora, sede y dónde ver EN VIVO

Paraguay y Francia jugarán el segundo partido de este sábado por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

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El ganador de esta llave enfrentará en cuartos de final al vencedor de Canadá vs. Marruecos.

Estas son las señales disponibles para ver el partido en Centroamérica:

Costa Rica: FOX+.

FOX+. Guatemala: Tigo Sports Guatemala.

Tigo Sports Guatemala. Honduras: Tigo Sports Honduras.

Tigo Sports Honduras. El Salvador: Tigo Sports El Salvador.

Tigo Sports El Salvador. Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua.

Tigo Sports Nicaragua. Panamá: Tigo Sports Panamá.

Paraguay llega con un golpe anímico enorme después de eliminar a Alemania. La Albirroja empató 1-1 en los 120 minutos y luego ganó 4-3 en la tanda de penales, en uno de los resultados más fuertes de la ronda anterior.

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Francia viene con otro tipo de impulso: goleó 3-0 a Suecia y volvió a mostrar todo su peso ofensivo. Kylian Mbappé fue figura con un doblete, Bradley Barcola también convirtió y Michael Olise volvió a ser determinante en la generación de juego. El equipo de Didier Deschamps parte como favorito, pero Paraguay ya demostró que puede competir en partidos de máxima presión.

ver también Paraguay vs. Francia: hora, alineaciones y dónde ver EN VIVO el partido de octavos de final del Mundial 2026

Así se juegan los octavos de final del Mundial 2026