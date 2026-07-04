Michael Olise se ha convertido en la gran sensación de este Mundial 2026. Si bien los Azules tienen a Kylian Mbappé y otras tantas estrellas más en su selección, el futbolista del Bayern Múnich fue uno de los que más sorprendió con su talento en esta edición. En lo que va de la Copa del […]

Michael Olise se ha convertido en la gran sensación de este Mundial 2026. Si bien los Azules tienen a Kylian Mbappé y otras tantas estrellas más en su selección, el futbolista del Bayern Múnich fue uno de los que más sorprendió con su talento en esta edición.

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En lo que va de la Copa del Mundo, no registra goles, pero aportó cinco asistencias a sus compañeros en cuatro partidos y es el máximo asistidor hasta el momento. Ante Paraguay por los octavos de final, será titular nuevamente, ya que Didier Deschamps lo considera una pieza fundamental.

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A pesar de que eligió representar a Francia, Olise no nació allí ni tampoco sus padres. El extremo derecho nació en Inglaterra, precisamente en Londres, donde se crió toda su vida e hizo el recorrido para llegar a la Premier League en sus comienzos.

Además, sus progenitores nacieron en África. Su padre Vincent surgió de Nigeria y ni siquiera habla francés, ya que se radicaron en Inglaterra gran parte de su vida.

Michael junto a Vincent y Mina.

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Olise nació en Inglaterra y su padre en Nigeria: por qué juega para Francia

Sin embargo, es la madre de Olise llamada Mina quien juega un papel importante en esta elección. Ella nació en Argelia, pero creció en territorio francés y adquirió la nacionalidad después de haberse asentado por varios años allí. Por eso, Michael puede acceder a esta nacionalidad.

Eligió a Francia: las otras 3 selecciones a las que pudo representar Michael Olise

Teniendo en cuenta que representa a Francia por la segunda nacionalidad de su madre, Olise pudo jugar para otras tres selecciones. Inglaterra, por el país de su nacimiento; Nigeria, por la nacionalidad de su padre; y Argelia, por el país en el que nació su madre.