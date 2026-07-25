¿Quién es y cómo juega Fabricio Urbina, el juvenil de Saprissa que debutó con gol ante Pérez Zeledón?

El mediocampista de 17 años tuvo un estreno inolvidable en la Primera División, confirmando por qué Saprissa decidió promoverlo desde sus divisiones menores para esta temporada.

El marcador ya estaba resuelto en La Cueva cuando Hernán Medford llamó a Fabricio Urbina. Deportivo Saprissa vencía 4-1 a Pérez Zeledón y atravesaba los últimos minutos de una segunda parte arrolladora, el escenario ideal para que el juvenil disfrutara su primera experiencia en la máxima categoría.

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Ni bien saltó al campo de juego, Urbina se encontró con un error en salida que lo dejó cara a cara con Miguel Ajú. Y no se achicó: abrió el pie derecho para sacar un remate suave, esquinado, que dejó sin nada que hacer al guardameta sureño.

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¿Quién es Fabricio Urbina?

Su nombre completo es Carlos Fabricio Urbina Centeno, nació el 12 de junio de 2009 y tiene 17 años, mide 1,83 metros y se desempeña como mediocampista central.

Su camino como futbolista comenzó en las divisiones menores del Monstruo, donde fue avanzando hasta convertirse en uno de los prospectos elegidos por la institución para iniciar la temporada 2026-2027 junto a los profesionales.

Fabricio Urbina se sumó al primer equipo en la pretemporada (Saprissa).

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A comienzos de julio, Urbina fue presentado con Ian O’Rourke, Mathias Elizondo, Gabriel Carvajal y Thiago Cordero, cinco jóvenes promovidos como parte de la apuesta de Erick Lonnis por darle espacio a futbolistas desarrollados en el Centro Deportivo “Beto” Fernández.

Antes de presentarse en Primera División, el mediocampista ya había atravesado una experiencia importante con las selecciones menores de Costa Rica, donde formó parte del plantel que disputó el Mundial Sub-17 de Catar 2025.

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Urbina estuvo entre los convocados al Mundial Sub-17 con Costa Rica (Saprissa).

Bajo la dirección técnica de Randall Row, sumó minutos durante el empate 1-1 contra Emiratos Árabes Unidos, cuando ingresó en el tiempo añadido en sustitución de Nick Bennette.

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¿Cómo juega Fabricio Urbina?

La acción de su primer gol con el uniforme morado dejó una pista interesante sobre su perfil: Urbina acompañó la presión de sus compañeros, aprovechó el espacio frontal que se abrió cerca del área y no dudó en conducir hasta quedar mano a mano con Miguel Ajú. La aparición fue propia de un volante capaz de avanzar desde una posición retrasada y sumarse a la finalización.

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Su físico es otra de las características que llaman la atención. Con 1,83 metros a los 17 años, posee una contextura que puede ayudarlo en los duelos y el juego aéreo. Además, cuenta con margen para seguir ganando fuerza a medida que se acostumbre a las exigencias del fútbol profesional.

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El debut con gol le dio a Fabricio Urbina una carta de presentación difícil de mejorar. Ahora comenzará la etapa más exigente: sostenerse en los entrenamientos, aprovechar cada convocatoria y demostrar que su aparición ante Pérez Zeledón fue el comienzo de algo más grande.