Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este miércoles 24 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de la jornada 3 de los grupos A, B y C de la Copa del Mundo que definirá líderes, clasificados y confirmará más eliminados.

Este miércoles 24 de junio se juega una de las jornadas más decisivas, con seis partidos que comenzarán a definir nuevos clasificados para los 16avos de final del Mundial 2026. Los grupos A, B y C disputarán su tercera fecha en una programación que combina duelo entre candidatos al liderato.

Suiza vs. Canadá (Grupo B)

El BC Place de Vancouver será el escenario de uno de los encuentros más atractivos de la jornada. Suiza y Canadá llegan a la tercera fecha con opciones de terminar en la cima del grupo B, en un duelo en el que se espera buen fútbol y alta intensidad.

Los suizos llegan con su tradicional solidez defensiva y buscará imponer su experiencia en torneos internacionales, mientras que los canadienses intentarán aprovechar el respaldo de su público para cerrar una destacada fase de grupos con una victoria de prestigio. Mientras Canadá llega fortalecida tras haber vencido de forma contundente a Qatar y un empate ante Bosnia y Herzegovina.

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Bosnia Herzegovina vs. Qatar (Grupo B)

En simultáneo, pero en el estadio Seattle, Bosnia Herzegovina se mide a Qatar en un compromiso determinante para las aspiraciones de ambas selecciones que llegan con la necesidad de sumar una victoria y esperar el resultado del encuentro Suiza y Canadá para conocer cual será el destino en el torneo.

Los bosnios cuentan con un punto tras empatar con Canadá y perder frente a Suiza. Qatar también posee un punto gracias a su igualdad contra Suiza, aunque sufrió una dura derrota ante Canadá en la segunda fecha. El margen de error es mínimo para ambas selecciones.

Horarios en Centroamérica para ambos juegos:

1:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

2:00 p.m. Panamá

Tabla de posiciones Grupo B

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Escocia vs. Brasil (Grupo C)

El Hard Rock Stadium en Miami será el escenario de uno de los partidos más esperados de la jornada. Brasil, en el papel, llega como favorito para quedarse con el liderato del Grupo C, pero enfrente tendrá a Escocia que todavía conserva posibilidades de clasificación y que buscará hacer historia alcanzando las rondas eliminatorias.

La selección brasileña acumula cuatro puntos depués de empatar 1-1 con Marruecos y derrotar 3-0 a Haití. Escocia, en tanto, comenzó con una victoria 1-0 sobre Haití, pero cayó por el mismo marcador ante Marruecos. Los británicos llegan con tres puntos y necesitan sumar para aumentar sus opciones de avanzar a la siguiente ronda.

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Marruecos vs. Haití (Grupo C)

El Atlanta Stadium, conocido como Merdecedez-Benz Stadium, recibirá el duelo entre Marruecos y Haití. Los marroquiés afrontan el encuentro con la posibilidad de sellar su clasificación y competir por el liderato del grupo, mientras que Haití buscará cerrar su participación mundialista con una actuación destacada frente a uno de los equipos más sólidos de la zona.

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Mientras Marruecos llega con cuatro puntos tras empatar con Brasil y derrotar a Escocia, resultados que lo mantienen en la pelea por el liderato de ese sector. Haití, mientras tanto, aún no ha logrado sumar unidades después de caer frente a Escocia y Brasil.

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Horarios para Centroamérica de ambos juegos:

4:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

5:00 p.m. Panamá

Tabla de posiciones Grupo C

República Checa vs. México (Grupo A)

La Ciudad de México vivirá una completa fiesta mundialista cuando México reciba a República Checa en el México City Stadium, conocido históricamente como estadio Azteca. El combinado mexicano llega ya clasificado y con el liderato asegurado, pero buscará cerrar una fase de grupos perfecta ante su afición.

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Los checos por su lado, buscarán un triunfo para mantener vivas las esperanzas de clasificación. Los europeos iniciaron el torneo cayendo ante Corea del Sur y luego empataron ante Sudáfrica.

Sudáfrica vs. Corea del Sur (Grupo A)

El Estadio Monterrey, hogar de los Rayados, será la sede del enfrentamiento entre Sudáfrica y Corea del Sur. El encuentro se disputará de forma simultánea con el de México y República Checa, por lo que ambos equipos estarán pendientes de lo que ocurra en Ciudad de México mientras intentan asegurar un lugar en la siguiente ronda.

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Corea del Sur llega con tres puntos luego de vencer 2-1 a República Checa y caer 1-0 frente a México. Sudáfrica suma una unidad tras perder ante México y empatar con los checos. La selección asiática parte con ventaja en la clasificación, pero una victoria sudafricana podría alterar por completo el desenlace del Grupo A.

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7:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

8:00 p.m. Panamá

Tabla de posiciones Grupo A

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¿Por dónde ver los partidos de hoy del Mundial 2026?

Para Centroamérica, el canal autorizado que transmite los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.