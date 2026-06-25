Harry Kane recibió una maldición que se cumplió en el partido entre Ghana e Inglaterra en la fecha 2 de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 no solo se juega dentro de la cancha, sino también en el terreno de las predicciones y la espiritualidad. El polémico brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien ha ganado una enorme fama en redes sociales durante este torneo, volvió a sacudir al mundo del fútbol con una impactante revelación sobre el destino de la Copa del Mundo y el futuro de grandes estrellas como Harry Kane y Cristiano Ronaldo.

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La “maldición” sobre Harry Kane ha terminado

Hace unos días, Bonsam aseguró que usaría sus poderes espirituales para impedir que el delantero inglés Harry Kane le anotara a la Selección de Ghana. La predicción se cumplió: el partido terminó en un tenso 0-0, un resultado histórico que metió directamente a los africanos en la siguiente ronda del campeonato antes de su cierre de grupo frente a Croacia.

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Sin embargo, de cara al próximo partido de Inglaterra, el brujo decidió traer paz: “Sí, Harry Kane no es mi enemigo. La maldición ha sido levantada”, afirmó Bonsam, lo que enciende las alarmas en el entorno de la selección de Panamá.

A pesar de este alivio temporal, la visión del espiritualista para los británicos no es del todo alegre. Aunque pronostica que Inglaterra tendrá un papel muy destacado en el torneo, aseguró que el equipo de Harry Kane volverá a quedarse a las puertas de la gloria, extendiendo su larga sequía sin levantar la copa.

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La popularidad de Nana Kwaku Bonsam se ha disparado por las nubes en los últimos días. En diversas plataformas digitales se han viralizado videos del brujo realizando supuestos rituales en vivo mientras se juegan los partidos de fútbol.

En las imágenes más compartidas se le puede ver esparciendo una especie de ceniza mística, una acción que ha provocado miles de reacciones, debates y memes entre los aficionados de todo el planeta.

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Cristiano Ronaldo ganará el Mundial

El anuncio más fuerte del ghanés llegó al hablar del desenlace del torneo. Según sus palabras, el campeón de este Mundial ya está elegido en el plano espiritual y no hay marcha atrás.

“Este Mundial es para Cristiano Ronaldo y Portugal. Ellos ya conquistaron el título a nivel espiritual, incluso antes de que se juegue la gran final”, declaró Bonsam con total seguridad.

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De cumplirse su polémica predicción, el astro portugués cerraría su legendaria carrera con el único trofeo que le hace falta en sus vitrinas, guiado por una supuesta fuerza mística que ya empezó a jugar su propio partido.

En resumen

El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam afirmó que levantó el castigo sobre Harry Kane (Inglaterra), luego de cumplir su promesa de dejarlo en blanco en el empate 0-0 que clasificó a Ghana.

La popularidad del espiritualista explotó en redes sociales tras viralizarse videos suyos arrojando cenizas y haciendo rituales en vivo durante los partidos del Mundial.

Aseguró que el torneo ya está definido en el “plano espiritual” y que Cristiano Ronaldo levantará la Copa del Mundo con la selección de Portugal.