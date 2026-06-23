Conozca el significado de la insignia que luce Luka Modric en su camiseta durante el partido entre Croacia y Panamá por el Grupo L.

La Copa del Mundo no deja de regalar particularidades que capturan la atención de los fanáticos del fútbol internacional. Durante el esperado choque entre Panamá y Croacia por el Mundial 2026, las miradas también se posaron en un detalle muy particular en la camiseta de la máxima leyenda del cuadro europeo: Luka Modric.

El ex mediocampista del Real Madrid saltó al terreno de juego portando un distintivo en una de sus mangas. Se trata del denominado parche Legacy (legado, en español), una de las grandes novedades de diseño implementadas por la FIFA para esta cita mundialista en Norteamérica, la cual tiene un trasfondo sumamente exclusivo y cargado de historia futbolística.

¿Qué significa el parche Legacy de la FIFA?

El parche Legacy es un reconocimiento institucional que rinde homenaje a la longevidad, vigencia y grandeza de aquellos futbolistas en activo que han logrado disputar cinco o más ediciones de la Copa del Mundo. No es un accesorio más, funciona como un sello de distinción único para las leyendas del deporte rey.

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En el caso específico de Luka Modric, su colección mundialista abarca un recorrido extraordinario que inició en Alemania 2006, y continuó de forma ininterrumpida en Brasil 2014, Rusia 2018 (donde fue subcampeón y Balón de Oro), Qatar 2022 y la actual edición de 2026.

Los únicos jugadores que pueden usar el parche en el Mundial 2026

Los criterios de la FIFA para entregar esta condecoración son sumamente estrictos y han dejado fuera a varios veteranos. Para poder lucir el parche Legacy, no basta con haber sido convocado a cinco torneos, sino que es obligatorio haber sumado minutos de juego en la cancha en cada uno de ellos.

Por esta razón técnica, el selecto club de futbolistas habilitados para llevarlo en sus camisetas durante este torneo se reduce únicamente a seis estrellas globales:

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