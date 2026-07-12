Predicción Mundial 2026: la IA anticipa cuál será la gran final y el resultado exacto del partido

Antes de las semifinales, Fútbol Centroamérica consultó a una Inteligencia Artificial sobre los finalistas del Mundial 2026, el campeón y el marcador exacto de la definición en el MetLife Stadium.

El Mundial 2026 ya entró en su tramo decisivo. Antes de que comiencen las semifinales, en Fútbol Centroamérica le preguntamos a una Inteligencia Artificial cuáles son las dos selecciones con mayores posibilidades de llegar al partido por el título y qué resultado imagina para la gran final.

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La Copa del Mundo tiene cuatro candidatos en carrera. Francia y España se enfrentarán en una de las semifinales, mientras que Argentina e Inglaterra definirán el segundo boleto. Los ganadores se encontrarán el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, nombre utilizado por FIFA para el MetLife Stadium.

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Les Bleus eliminarían a La Roja

Para el cruce entre Francia y España, la IA eligió al conjunto francés. Su análisis destaca la capacidad del equipo de Didier Deschamps para competir en partidos cerrados, la jerarquía individual de sus atacantes y la experiencia acumulada en las últimas ediciones de la Copa del Mundo.

Kylian Mbappé quiere alcanzar su tercera final del mundo (Getty Images).

España llega con argumentos fuertes, especialmente por su manejo de la pelota y el desequilibrio que genera por las bandas. La predicción considera que Francia encontrará más espacios cuando el equipo de Luis de la Fuente adelante sus líneas y se impondrá 2-1, asegurando su presencia en una nueva final mundialista.

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Argentina dejaría en el camino a Inglaterra

En la otra llave, la Inteligencia Artificial se inclinó por Argentina frente a Inglaterra. La Albiceleste viene de derrotar 3-1 a Suiza y cuenta con una base que ya sabe cómo responder ante la presión de los partidos de eliminación directa.

Al vigente campeón nunca se lo debe dar por muerto (Getty Images).

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Inglaterra tiene potencia, profundidad y futbolistas capaces de definir una semifinal en una sola jugada. La IA entiende que Argentina puede sacar ventaja por su experiencia, el funcionamiento colectivo y su capacidad para controlar los ritmos del encuentro. Su pronóstico es una victoria sudamericana por 2-1.

La IA se la juega y elige al campeón del Mundial 2026

De cumplirse esas predicciones, Francia y Argentina volverían a verse las caras en una final de la Copa del Mundo. Para el encuentro del 19 de julio, la IA anticipa otro partido parejo y elige a la Albiceleste como campeona con un triunfo 2-1, resultado que le permitiría conquistar el cuarto título de su historia.

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¿Lionel Messi logrará su segundo título mundialista? (Getty Images).

Según la IA, “la predicción se basa en el rendimiento mostrado durante el torneo, la calidad de los planteles y los antecedentes recientes de cada selección“. El fútbol conserva un margen imposible de calcular y las semifinales definirán si Francia y Argentina consiguen transformar ese pronóstico en la final real del Mundial 2026.