FIFA sorprende al justificar por qué Said Martínez no echó a Jude Bellingham y expone a Iván Barton

FIFA evaluó el trabajo de Said Martínez luego de no expulsar a Jude Bellingham por la misma acción que Iván Barton echó a Miguel Almirón.

El árbitro hondureño Said Martínez quedó en el ojo del huracán tras dirigir el partido entre Inglaterra y Ghana en Boston. Además de un penal reclamado por los africanos, una escena entre la estrella inglesa Jude Bellingham y el ghanés Jordan Ayew encendió las alarmas.

Las cámaras captaron a Bellingham tapándose la boca con la mano para hablarle a su rival. Para muchos aficionados y periodistas, el inglés debió recibir la tarjeta roja de inmediato debido a una nueva y estricta norma de la FIFA, apodada por algunos como “La Ley Prestianni”. Esta regla dicta que ocultar la boca al dirigirse a un rival puede ser motivo de expulsión automática. Sin embargo, Said Martínez no lo sancionó. ¿Por qué?

ver también Luka Modric le manda un mensaje a Panamá después de eliminarla del Mundial 2026

Pierluigi Collina aclara la regla a detalle

Ante la confusión generalizada en la prensa internacional, la FIFA se pronunció rápidamente a través de su asesor de arbitraje, el legendario exárbitro italiano Pierluigi Collina, quien detalló las dos condiciones exactas para aplicar esta norma:

Cuándo se permite: “Los jugadores pueden seguir tapando su boca con su mano y la camiseta, debido a que ellos pueden hablar con otros compañeros y rivales. Es algo normal. Pueden seguir conversando de esta manera siempre y cuando sea de forma amistosa “.

“Los jugadores pueden seguir tapando su boca con su mano y la camiseta, debido a que ellos pueden hablar con otros compañeros y rivales. Es algo normal. Pueden seguir conversando de esta manera “. Cuándo es tarjeta roja: “Cuando la conversación se torna conflictiva, taparse la boca significa que estás haciendo algo muy malo, potencialmente, y la sanción es la tarjeta roja”.

Como el cruce entre Bellingham y Ayew no fue agresivo ni conflictivo, el hondureño Said Martínez actuó de forma correcta al no expulsarlo.

Ivan Barton fue el primero en aplicar el reglamento

La diferencia de criterios quedó clara tras lo sucedido días antes en el duelo entre Turquía y Paraguay. En ese partido, el árbitro salvadoreño Iván Barton sí expulsó al paraguayo Miguel Almirón con ayuda del VAR por cometer esta misma infracción de forma hostil, convirtiéndose en el primer futbolista de la historia en recibir una roja por este motivo. Almirón fue suspendido por un partido y se perderá el duelo clave ante Australia.

Publicidad

Publicidad

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, defendió con dureza la implementación de este cambio reglamentario tras la roja al jugador paraguayo: “Esto de cubrirse la boca es para nosotros una regla muy, muy importante. Se trata de respeto. Se trata del ejemplo que debemos dar. Si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando hablas con alguien. Las reglas se han explicado con mucha claridad a todo el mundo”, sentenció Infantino.

ver también Zlatan Ibrahimovic no se guardó nada sobre Panamá tras su eliminación del Mundial 2026: “Es algo muy grande”

A pesar de las intenciones de la FIFA por mantener el juego limpio, la regla genera muchas dudas entre los expertos. Existe el temor de que algunos futbolistas utilicen la norma de forma maliciosa, provocando a un rival para que se tape la boca y luego exagerando ante el árbitro para buscar una expulsión injusta, una polémica que promete seguir dando de qué hablar en lo que resta de la Copa del Mundo.

Publicidad

En resumen

La FIFA estrenó una norma que expulsa con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca para hablar de forma conflictiva o agresiva con un rival.

Mientras que el paraguayo Miguel Almirón fue el primer expulsado de la historia por esta regla, el inglés Jude Bellingham se salvó de la roja ante Ghana porque su conversación no fue hostil.

El presidente Gianni Infantino defendió la regla asegurando que busca el respeto y el buen ejemplo, señalando que “si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca”.