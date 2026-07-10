Iván Barton, candidato a dirigir la gran final del Mundial 2026: qué árbitros compiten por la designación de la FIFA

Iván Barton figura como el principal favorito del ex árbitro español Uxío Caamaño para impartir justicia en el partido decisivo del Mundial 2026.

La actuación de Iván Barton en el Mundial 2026 mantiene abierta la posibilidad de que El Salvador tenga un representante en el partido más importante del fútbol internacional.

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Aunque la FIFA todavía no comunicó una lista oficial de designados, el árbitro cuscatleco aparece entre los nombres considerados para dirigir la gran final del 19 de julio.

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Iván Barton es el favorito de un experto

Uxío Caamaño, ex árbitro español convertido en influencer y analista deportivo, tiene a Barton como su principal candidato para recibir la designación. Según su criterio, el salvadoreño corre por delante de François Letexier, Alireza Faghani y Ramon Abatti, otros tres jueces que comenzaron el torneo dentro de su grupo de favoritos.

Barton dirigió tres partidos como árbitro principal durante la competencia. Debutó con polémica en el encuentro entre Turquía y Paraguay, posteriormente estuvo a cargo de Japón-Suecia y cerró su participación hasta el momento con una sobria actuación en Suiza-Colombia, duelo correspondiente a los octavos de final.

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Barton no fue designado para ninguno de los cuatro cruces de cuartos, un dato que podría reducir sus posibilidades. Sin embargo, Caamaño todavía lo coloca al frente de la carrera por la consideración que ya tenía antes de comenzar el Mundial.

Iván Barton es el árbitro que expulsó a Miguel Almirón por taparse la boca (Getty Images).

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Dentro de ese mismo grupo aparece Letexier, quien dirigió Ecuador-Costa de Marfil, Cabo Verde-Arabia Saudita y Argentina-Egipto. El francés tomó el primero de esos encuentros después de que el británico Michael Oliver sufriera una lesión muscular. Su última actuación terminó rodeada por las protestas egipcias tras la eliminación ante la Albiceleste.

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Faghani, representante de Australia y nacido en Irán, también sumó tres designaciones: Francia-Senegal y Colombia-Portugal en la fase de grupos, además de México-Inglaterra en los octavos. El brasileño Abatti, por su parte, estuvo al frente de Bélgica-Egipto y Suiza-Canadá.

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Los árbitros de cuartos que también compiten por la final

Los cuatro árbitros designados para los cuartos de final tampoco pueden quedar fuera de la discusión. En varias ediciones del Mundial, el encargado de dirigir la final salió del grupo utilizado en esa instancia, por lo que Facundo Tello, Michael Oliver, Clément Turpin y João Pinheiro conservan opciones importantes.

El argentino Tello ya completó su presentación en los cuartos al conducir Francia-Marruecos, encuentro en el que tuvo una actuación correcta. Antes había dirigido Canadá-Bosnia y Herzegovina y Sudáfrica-Corea del Sur durante la fase de grupos.

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Facundo Tello no tuvo mayores inconvenientes en el duelo entre Francia y Marruecos (Getty Images).

Oliver estuvo a cargo de Países Bajos-Suecia y Noruega-Francia en la primera ronda, además de Canadá-Marruecos en los octavos. El inglés tiene asignado España-Bélgica en los cuartos, que será su cuarta aparición efectiva en el torneo. Había sido elegido inicialmente para Ecuador-Costa de Marfil, pero debió ser reemplazado por lesión.

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Turpin también llegará a cuatro encuentros cuando dirija Noruega-Inglaterra. El francés comenzó con Inglaterra-Croacia, continuó con Paraguay-Australia y posteriormente fue el árbitro de Colombia-Ghana en los dieciseisavos de final.

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Por último está Pinheiro, de Portugal, que condujo Suiza-Bosnia y Herzegovina en la fase de grupos y Sudáfrica-Canadá en los dieciseisavos. Su tercera designación será Argentina-Suiza por los cuartos.