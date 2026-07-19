¿Quién es Nicolás González, la sorpresa de Lionel Scaloni en Argentina vs. España? Dónde juega y qué edad tiene

Nico González será titular en la final del Mundial 2026 y protagoniza una de las principales modificaciones de Lionel Scaloni para enfrentar a España.

Argentina disputa este domingo 19 de julio la final del Mundial 2026 ante España en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. La Albiceleste buscará defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar la cuarta estrella de su historia.

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Lionel Scaloni confirmó a Nicolás González como titular, una decisión que llamó la atención en la previa del encuentro. El futbolista ingresará en lugar de Leandro Paredes y ocupará principalmente el sector izquierdo del mediocampo.

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Argentina comenzará con Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez.

¿Por qué Nico González es titular vs. España?

Scaloni quedó conforme con el funcionamiento que mostró Argentina durante los minutos finales de la semifinal contra Inglaterra. En ese tramo, Enzo Fernández se retrasó para ocupar la posición central del mediocampo y Nico González aportó recorrido, presión y velocidad por la izquierda.

El entrenador decidió trasladar esa estructura al comienzo de la final. Paredes estará entre los suplentes por una cuestión táctica, mientras que González tendrá la responsabilidad de equilibrar el sector izquierdo.

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Nico González, ante la oportunidad de su carrera (Getty Images).

Su presencia puede ser importante para acompañar a Nicolás Tagliafico cuando España ataque con Lamine Yamal y para salir rápidamente al espacio después de cada recuperación. También puede adelantarse y convertirse en un tercer atacante junto con Messi y Julián Álvarez.

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Quién es Nico González: edad, club y trayectoria

Su nombre completo es Nicolás Iván González. Nació el 6 de abril de 1998 en Belén de Escobar, provincia de Buenos Aires, por lo que tiene 28 años. Mide 1,80 metros y puede jugar como extremo por izquierda, volante, delantero y hasta lateral.

González mlita en el Atlético de Madrid, donde disputó la temporada 2025/26 cedido por Juventus. Comenzó su carrera profesional en Argentinos Juniors y posteriormente pasó por Stuttgart, Fiorentina y Juventus antes de llegar al equipo dirigido por Diego Simeone

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Nico González milita en el Atlético Madrid español (Getty Images).

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Con la Selección Argentina conquistó las Copas América de 2021 y 2024, además de la Finalissima de 2022. No pudo participar del Mundial de Qatar por una lesión sufrida pocos días antes del comienzo, por lo que una victoria frente a España le permitiría obtener su primera Copa del Mundo.