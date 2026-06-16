El gabonés ha sido asignado por la FIFA para arbitrar este encuentro por el Grupo I de la Copa del Mundo.

Pierre Atcho es el árbitro principal de Irak vs. Noruega, partido correspondiente al Grupo I del Mundial 2026 que se disputa este martes 16 de junio en el Gillette Stadium de Foxborough, identificado por FIFA durante el torneo como Boston Stadium.

La designación tiene un valor especial para el pueblo de Gabón, que nunca vio a su selección jugar una Copa del Mundo y ahora está ante el debut de Atcho como árbitro principal en un Mundial de mayores, acompañado por sus compatriotas Boris Ditsoga y Amos Abeigne Ndong como asistentes.

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Quién es Pierre Atcho, el árbitro de Irak vs. Noruega

Pierre Ghislain Atcho tiene 33 años en Gabón y es árbitro internacional FIFA desde 2018. El partido entre Irak y Noruega marca un momento enorme en la carrera de Atcho, ya que es el primer gabonés en dirigir como juez principal un partido de un Mundial de mayores.

Antes de esta Copa, ya había arbitrado en torneos FIFA y en competencias africanas de clubes y selecciones. Uno de sus antecedentes más importantes fue el Mundial Sub-17 de 2023, donde dirigió partidos de la fase final del torneo.

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Entre sus encuentros destacados aparece el cruce entre España y Japón por los octavos de final, disputado en Indonesia. Ese tipo de designaciones le permitió ganar roce en torneos internacionales de selecciones y empezar a instalar su nombre fuera del ámbito africano.

Rodaje en competiciones africanas

Además de su experiencia FIFA, Atcho acumuló recorrido en torneos de la CAF, tanto a nivel de clubes como de selecciones. Participó en partidos de CAF Confederation Cup, CAF Champions League y eliminatorias africanas.

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Uno de sus antecedentes recientes más fuertes llegó en la CAF Champions League, donde fue designado para una semifinal entre RS Berkane y AS FAR, dos equipos marroquíes.

También recibió nombramientos para partidos de Eliminatorias mundialistas africanas, incluido un cruce de peso entre Nigeria y Sudáfrica rumbo al Mundial 2026.

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El cuerpo arbitral de Irak vs. Noruega

Árbitro principal: Pierre Ghislain Atcho

Pierre Ghislain Atcho Asistente 1: Boris Ditsoga

Boris Ditsoga Asistente 2: Amos Abeigne Ndong

Amos Abeigne Ndong Cuarto árbitro: Patrick Mbaïa

Patrick Mbaïa VAR: Haythem Guirat

Haythem Guirat AVAR: Maria Rivet

Maria Rivet AVAR: Carine Fomo