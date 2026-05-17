Xelajú MC confía en la remontada ante Municipal para la vuelta de la Gran Final

Xelajú MC vivió una noche complicada tras caer 4-1 frente a Municipal en el partido de ida de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Bantrab. El resultado dejó seriamente comprometidas las aspiraciones del conjunto altense de conquistar su ansiada octava luna, aunque todavía mantiene viva la esperanza de una remontada histórica en casa.

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El cuadro escarlata mostró contundencia y aprovechó sus oportunidades para sacar una diferencia importante en la final. Con un ataque efectivo y dominio en varios pasajes del encuentro, Municipal logró imponerse con autoridad y llegará al duelo de vuelta con una ventaja cómoda. Mientras tanto, Xelajú MC deberá corregir errores defensivos y recuperar su mejor versión futbolística si quiere cambiar la historia de la serie.

El mensaje de fe de los súper chivos

Pese al duro golpe recibido, el club quetzalteco reaccionó rápidamente con un mensaje lleno de optimismo dirigido a su afición. A través de sus redes sociales, Xelajú MC publicó una imagen con su escudo y la frase “Elijo Creer”, acompañada de un texto que buscó encender la ilusión de los seguidores chivos. “Es momento de creer. Si algo define a Xelajú MC y a nuestra afición… es levantarse, es luchar y es hacerlo juntos. La revancha es en casa. Con nuestra gente. Con nuestro orgullo”, expresó la institución.

Ahora, todas las miradas están puestas en el partido de vuelta, programado para el sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el histórico Estadio Mario Camposeco. El equipo altense confía en que el respaldo de su afición será determinante para intentar una remontada épica. La presión será enorme, pero también la motivación de jugar frente a un estadio que promete lucir completamente lleno.

Las matemáticas son claras para los súper chivos. Xelajú MC necesita ganar por cuatro goles o más para quedarse con el título de manera directa. Si logra imponerse por diferencia de tres tantos, la final se extenderá a los tiempos extras y, de ser necesario, a la tanda de penales. Cualquier otro resultado favorecerá a Municipal, que quedó en una posición privilegiada tras el compromiso de ida.

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La ilusión sigue viva en Quetzaltenango

Aunque el panorama parece cuesta arriba, en Quetzaltenango nadie da la serie por perdida. La historia del club está marcada por momentos de lucha y resiliencia, elementos a los que ahora se aferra la afición para seguir soñando con una noche inolvidable en el Mario Camposeco. Xelajú MC apelará a su orgullo, a su localía y al respaldo de su gente para buscar una remontada que quedaría grabada entre las más memorables del fútbol guatemalteco.