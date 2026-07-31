Qué necesita El Salvador vs. Haití para clasificar a los cuartos de final del Premundial Sub-20

Estados Unidos lidera con puntaje perfecto y ya tiene asegurada su presencia en la fase eliminatoria. Cuba y Haití suman tres unidades, mientras que El Salvador todavía no pudo puntuar.

El Salvador afrontará este viernes 31 de julio un partido decisivo contra Haití por la última fecha del Grupo A del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026. Después de perder sus dos primeros encuentros, la Selecta necesita ganar y esperar una combinación de resultados para mantenerse en competencia.

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La cuenta más favorable es clara: si El Salvador derrota a Haití por cinco o más goles de diferencia, clasificará a los cuartos de final sin depender de los demás partidos. Una victoria por un margen menor todavía puede servir, pero obligará a esperar Estados Unidos vs. Cuba y la definición del Grupo C. Un empate o una derrota significarán la eliminación automática.

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Cómo está la tabla del Grupo A antes de la última fecha

Estados Unidos lidera con puntaje perfecto y ya tiene asegurada su presencia en la fase eliminatoria. Cuba y Haití suman tres unidades, mientras que El Salvador todavía no pudo puntuar.

Así marchan las cosas en el Grupo A del Premundial Sub-20.

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La Selecta comenzó el campeonato con una derrota 3-0 ante Cuba y volvió a caer por el mismo resultado frente a Estados Unidos. Haití perdió 3-0 contra los estadounidenses, pero se recuperó con una victoria 3-2 sobre Cuba. Los dos primeros del grupo y los dos mejores terceros de las tres zonas avanzarán a los cuartos de final.

Qué pasa si El Salvador empata o pierde contra Haití

En caso de igualdad o derrota, La Selecta quedará eliminada. Con un empate finalizará con un punto, mientras que Haití llegará a cuatro. Estados Unidos y Cuba ya tienen al menos tres unidades, por lo que El Salvador no podrá abandonar el último puesto.

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A los cuscatlecos ni siquiera les sirve el empate (Uncafut).

Una derrota también lo dejará cuarto, sin posibilidades de ingresar en la comparación de los mejores terceros. Por eso, El Salvador está obligado a ganar.

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Qué pasa si El Salvador le gana a Haití

El Salvador está obligado a ganar, pero el margen determinará si clasifica directamente o debe esperar otros resultados.

Si gana por cinco o más goles: clasificará a los cuartos de final. Terminará con una diferencia de -1 o superior y superará a Guatemala, que quedó tercera del Grupo B con tres puntos, -1 y cuatro goles a favor. Así tendrá asegurado uno de los dos lugares para los mejores terceros.

clasificará a los cuartos de final. Terminará con una diferencia de -1 o superior y superará a Guatemala, que quedó tercera del Grupo B con tres puntos, -1 y cuatro goles a favor. Así tendrá asegurado uno de los dos lugares para los mejores terceros. Si gana por tres o cuatro goles: superará a Haití y terminará, como mínimo, tercera del Grupo A. Para avanzar necesitará que Estados Unidos golee a Cuba lo suficiente como para colocar a la Selecta segunda, o que Honduras y Panamá empaten en el Grupo C. En ese último caso, el tercero de esa zona quedará con dos puntos.

superará a Haití y terminará, como mínimo, tercera del Grupo A. Para avanzar necesitará que Estados Unidos golee a Cuba lo suficiente como para colocar a la Selecta segunda, o que Honduras y Panamá empaten en el Grupo C. En ese último caso, el tercero de esa zona quedará con dos puntos. Si gana por uno o dos goles: Haití seguirá por encima de El Salvador. La Selecta únicamente podría terminar tercera si Estados Unidos golea a Cuba: necesitaría una derrota cubana por ocho o más goles si vence a Haití por uno, o por siete o más si gana por dos. Además, tendría que esperar un empate entre Honduras y Panamá.

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Para terminar segunda del Grupo A, la suma del margen de la victoria salvadoreña y el de la derrota de Cuba debe ser de al menos nueve goles. Por ejemplo, si la Selecta vence 3-0 a Haití, necesitará que Estados Unidos derrote 6-0 a los cubanos.

Si la suma de ambos márgenes es exactamente ocho, El Salvador y Cuba quedarán igualados en diferencia de goles y habrá que comparar los tantos anotados.

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El resumen de lo que necesita El Salvador

Si empata o pierde: queda eliminado.

queda eliminado. Si gana por cinco o más goles: clasifica sin depender de nadie.

clasifica sin depender de nadie. Si gana por tres o cuatro: asegura como mínimo el tercer puesto, pero necesita terminar segundo gracias a una goleada de Estados Unidos sobre Cuba o esperar un empate entre Honduras y Panamá.

asegura como mínimo el tercer puesto, pero necesita terminar segundo gracias a una goleada de Estados Unidos sobre Cuba o esperar un empate entre Honduras y Panamá. Si gana por uno o dos: necesita una goleada extraordinaria de Estados Unidos sobre Cuba para terminar tercero y, además, que Honduras y Panamá empaten.

A qué hora juegan El Salvador vs. Haití

El Salvador y Haití se enfrentarán este viernes 31 de julio, en el Estadio Universitario BUAP de Puebla.

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El partido comenzará a las:

2:00 p. m. de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 3:00 p. m. de Panamá.

Estados Unidos y Cuba cerrarán el Grupo A a las 7:00 p. m. de Centroamérica.