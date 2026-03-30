Expuesto ante Centroamérica: Fantasma Figueroa recibe una fuerte acusación desde ESPN por lo que hace en Comunicaciones

El entrenador chileno Marco Antonio Figueroa está en el ojo de la tormenta por el complicado presente de Comunicaciones. Este fin de semana, los Cremas sumaron su cuarta derrota consecutiva del Torneo Clausura 2026 frente a Marquense, que es un rival directo en la tabla acumulada.

Con ese marcador, pese a estar metido en la lucha por el liderato, el equipo quedó a 2 puntos de la zona de descenso en la tabla acumulada al cierre de la decimosexta jornada. Y lo más llamativo es el accionar del “Fantasma”, que no asiste a ruedas de prensa —en la Liga Nacional no es obligatorio hacerlo— ni da declaraciones desde el 31 de enero.

Esta postura, agravada por el decaimiento de los capitalinos en el tramo final del semestre, trascendió fronteras y fue fuertemente criticada en el programa “Equipo F” de ESPN Centroamérica.

Desde ESPN cruzaron a Marco Antonio Figueroa

El primero en alzar la voz contra el “Fantasma” Figueroa fue el periodista guatemalteco Milton Meléndez, quien lo acusó de faltarle el respeto tanto a la institución como a su afición: “Me parece a mí que, por la grandeza que tiene Comunicaciones, no puede ser posible que su técnico ni siquiera salga a darle una explicación la gente”.

ver también “Hay que dar la cara”: Moyo Contreras se diferencia del Fantasma Figueroa y revela la interna de Comunicaciones

“Figueroa tiene que salir a dar declaraciones y explicar qué está sucediendo, porque el ambiente no es bueno. Sus jugadores son los que saltan al campo, pero cuando no salen las cosas, ¿qué es lo que dicen todos los técnicos siempre? ‘El responsable soy yo’. ¿Por qué no sale?, ¿Por qué no habla y da alguna explicación? Comunicaciones y su afición merecen un respeto que no les está dando“, añadió Meléndez.

Su compañero de panel, el reportero salvadoreño Mauricio Rivas, también fue crítico con el DT: “No se puede poner una coraza ni meterse en caparazón de tortuga. No es así, es al contrario: debe salir y dar la cara el técnico de Comunicaciones. Primero por la institución a la que está representando en este momento, porque al final él termina siendo el responsable. Nadie lo obligó a que tomara un reto tan difícil. ¿Que le fue bien en el arranque? Sí, ha sido importante. Pero ahora ha entrado en una irregularidad que no sé a qué se debe”.

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¿Cuándo vuelve a jugar Comunicaciones?

El próximo partido de los Cremas está programado para después de la fecha FIFA. Será este jueves 2 de abril, cuando reciba a Mixco desde las 5:00 p.m. de Guatemala con la obligación de sumar de a tres.

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Datos clave

Crisis de resultados: Comunicaciones acumula cuatro derrotas consecutivas y se acerca peligrosamente a la zona de descenso en la tabla acumulada.

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Silencio polémico: Marco Antonio “Fantasma” Figueroa es criticado por no dar declaraciones ni asistir a conferencias de prensa desde finales de enero.

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Dura acusación en ESPN: Periodistas de “Equipo F” acusan al técnico chileno de faltarle el respeto a la institución y a la afición crema al “no dar la cara”.

Próximo desafío: Tras la fecha FIFA, los Cremas recibirán a Mixco el 2 de abril con la urgencia de romper su mala racha y alejarse del fondo.

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