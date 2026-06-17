Atento, Panamá: uno por uno, los puntajes de Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026

Estos son los puntajes de los futbolistas de Inglaterra y Croacia, rivales de Panamá en el Grupo J, luego del triunfo de los ingleses por 4-2.

Este miércoles, Inglaterra venció con autoridad a Croacia por 4-2 en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026. La gran figura del encuentro fue Harry Kane, con un doblete, pero también aportaron goles Jude Bellingham y Marcus Rashford. Para los croatas, que cedieron en la segunda mitad, anotaron Martin Baturina y Petar Musa.

Un resultado que impacta de lleno al Grupo J, que el plantel de Panamá ciertamente no puede ignorar y del cual probablemente se enteró antes de enfrentar a Ghana en su debut mundialista.

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Los puntajes de Inglaterra vs. Croacia, próximos rivales de Panamá

Inglaterra

Jordan Pickford (7): Realizó paradas cruciales en la segunda mitad ante Pašalić, Matanovic, Kovacic y Gvardiol, protegiendo la ventaja inglesa pese a encajar dos goles en el primer tiempo.

Realizó paradas cruciales en la segunda mitad ante Pašalić, Matanovic, Kovacic y Gvardiol, protegiendo la ventaja inglesa pese a encajar dos goles en el primer tiempo. Ezri Konsa (6.5): Sólido en posesión y construcción, formó parte de una defensa que encajó dos goles al inicio pero se estabilizó para proteger la ventaja.

Sólido en posesión y construcción, formó parte de una defensa que encajó dos goles al inicio pero se estabilizó para proteger la ventaja. Nico O’Reilly (6.5): Remató de cabeza fuera desde buena posición al minuto 49 y vio otra oportunidad detenida al 56, desaprovechando ocasiones claras.

Remató de cabeza fuera desde buena posición al minuto 49 y vio otra oportunidad detenida al 56, desaprovechando ocasiones claras. John Stones (6.5): Fue ganando confianza en posesión tras un inicio dubitativo, ayudó a mantener la organización defensiva antes de ser sustituido al minuto 87.

Fue ganando confianza en posesión tras un inicio dubitativo, ayudó a mantener la organización defensiva antes de ser sustituido al minuto 87. Reece James (7): Contribuyó al ataque inglés con desmarques y centros, incluyendo jugadas a balón parado, trabajando con eficacia por la banda derecha.

Contribuyó al ataque inglés con desmarques y centros, incluyendo jugadas a balón parado, trabajando con eficacia por la banda derecha. Declan Rice (7.5): Asistió el gol de cabeza de Kane al minuto 42 desde un córner, obligó a Livakovic a una gran parada y controló el mediocampo.

Asistió el gol de cabeza de Kane al minuto 42 desde un córner, obligó a Livakovic a una gran parada y controló el mediocampo. Elliot Anderson (7.6): Actuación excelente en el mediocampo; su pase encontró a Bellingham para el decisivo tercer gol inglés al inicio de la segunda mitad.

Jude Bellingham (7.5): Marcó el vital tercer gol al minuto 47 tras pase de Anderson, pero su error en mediocampo provocó directamente el empate de Baturina.

Marcó el vital tercer gol al minuto 47 tras pase de Anderson, pero su error en mediocampo provocó directamente el empate de Baturina. Anthony Gordon (6): Impacto limitado por la banda izquierda, tuvo un remate de seguimiento detenido por Livakovic antes de ser sustituido al minuto 72.

Impacto limitado por la banda izquierda, tuvo un remate de seguimiento detenido por Livakovic antes de ser sustituido al minuto 72. Noni Madueke (7): Ganó el penalti temprano con su verticalidad y velocidad, causando problemas a la defensa croata por la derecha antes de su sustitución.

Ganó el penalti temprano con su verticalidad y velocidad, causando problemas a la defensa croata por la derecha antes de su sustitución. Harry Kane (9): Anotó dos tantos con un penalti repetido al minuto 12 y un cabezazo al 42, amenazó repetidamente y lideró la victoria inglesa.

Anotó dos tantos con un penalti repetido al minuto 12 y un cabezazo al 42, amenazó repetidamente y lideró la victoria inglesa. Morgan Rogers (6): Ingresó al minuto 72 en el mediocampo, mantuvo la posesión y ayudó a Inglaterra a proteger su ventaja en los minutos finales.

Ingresó al minuto 72 en el mediocampo, mantuvo la posesión y ayudó a Inglaterra a proteger su ventaja en los minutos finales. Marcus Rashford (7.5): Impacto inmediato tras reemplazar a Gordon al minuto 72, anotó el decisivo cuarto gol con un remate curvo al minuto 85.

Impacto inmediato tras reemplazar a Gordon al minuto 72, anotó el decisivo cuarto gol con un remate curvo al minuto 85. Bukayo Saka (7): Reemplazó a Madueke al minuto 72, dio la asistencia para el gol de Rashford y aportó frescura por la banda derecha.

Reemplazó a Madueke al minuto 72, dio la asistencia para el gol de Rashford y aportó frescura por la banda derecha. Djed Spence (6): Ingresó al minuto 79 como lateral derecho para ayudar a proteger la ventaja inglesa, aportando solidez defensiva en los minutos finales.

Ingresó al minuto 79 como lateral derecho para ayudar a proteger la ventaja inglesa, aportando solidez defensiva en los minutos finales. Marc Guéhi (6): Ingresó al minuto 87 para reemplazar a Stones con el partido decidido, tuvo tiempo mínimo para impactar.

Croacia