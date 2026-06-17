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Atento, Panamá: uno por uno, los puntajes de Inglaterra vs. Croacia en el Mundial 2026

Estos son los puntajes de los futbolistas de Inglaterra y Croacia, rivales de Panamá en el Grupo J, luego del triunfo de los ingleses por 4-2.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Los puntajes de Inglaterra y Croacia tras la fecha 1.
© GettyLos puntajes de Inglaterra y Croacia tras la fecha 1.

Este miércoles, Inglaterra venció con autoridad a Croacia por 4-2 en el estreno de ambas selecciones en el Mundial 2026. La gran figura del encuentro fue Harry Kane, con un doblete, pero también aportaron goles Jude Bellingham y Marcus Rashford. Para los croatas, que cedieron en la segunda mitad, anotaron Martin Baturina y Petar Musa.

Un resultado que impacta de lleno al Grupo J, que el plantel de Panamá ciertamente no puede ignorar y del cual probablemente se enteró antes de enfrentar a Ghana en su debut mundialista.

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Inglaterra

  • Jordan Pickford (7): Realizó paradas cruciales en la segunda mitad ante Pašalić, Matanovic, Kovacic y Gvardiol, protegiendo la ventaja inglesa pese a encajar dos goles en el primer tiempo.
  • Ezri Konsa (6.5): Sólido en posesión y construcción, formó parte de una defensa que encajó dos goles al inicio pero se estabilizó para proteger la ventaja.
  • Nico O’Reilly (6.5): Remató de cabeza fuera desde buena posición al minuto 49 y vio otra oportunidad detenida al 56, desaprovechando ocasiones claras.
  • John Stones (6.5): Fue ganando confianza en posesión tras un inicio dubitativo, ayudó a mantener la organización defensiva antes de ser sustituido al minuto 87.
  • Reece James (7): Contribuyó al ataque inglés con desmarques y centros, incluyendo jugadas a balón parado, trabajando con eficacia por la banda derecha.
  • Declan Rice (7.5): Asistió el gol de cabeza de Kane al minuto 42 desde un córner, obligó a Livakovic a una gran parada y controló el mediocampo.
  • Elliot Anderson (7.6): Actuación excelente en el mediocampo; su pase encontró a Bellingham para el decisivo tercer gol inglés al inicio de la segunda mitad.
  • Jude Bellingham (7.5): Marcó el vital tercer gol al minuto 47 tras pase de Anderson, pero su error en mediocampo provocó directamente el empate de Baturina.
  • Anthony Gordon (6): Impacto limitado por la banda izquierda, tuvo un remate de seguimiento detenido por Livakovic antes de ser sustituido al minuto 72.
  • Noni Madueke (7): Ganó el penalti temprano con su verticalidad y velocidad, causando problemas a la defensa croata por la derecha antes de su sustitución.
  • Harry Kane (9): Anotó dos tantos con un penalti repetido al minuto 12 y un cabezazo al 42, amenazó repetidamente y lideró la victoria inglesa.
  • Morgan Rogers (6): Ingresó al minuto 72 en el mediocampo, mantuvo la posesión y ayudó a Inglaterra a proteger su ventaja en los minutos finales.
  • Marcus Rashford (7.5): Impacto inmediato tras reemplazar a Gordon al minuto 72, anotó el decisivo cuarto gol con un remate curvo al minuto 85.
  • Bukayo Saka (7): Reemplazó a Madueke al minuto 72, dio la asistencia para el gol de Rashford y aportó frescura por la banda derecha.
  • Djed Spence (6): Ingresó al minuto 79 como lateral derecho para ayudar a proteger la ventaja inglesa, aportando solidez defensiva en los minutos finales.
  • Marc Guéhi (6): Ingresó al minuto 87 para reemplazar a Stones con el partido decidido, tuvo tiempo mínimo para impactar.

Croacia

  • Dominik Livakovic (7): Realizó paradas excelentes ante Bellingham, Rice y Kane, además de una doble atajada contra O’Reilly/Gordon, pero encajó cuatro goles.
  • Joško Gvardiol (6.5): Demostró calidad en la salida de balón desde la izquierda, estuvo cerca de marcar con un cabezazo detenido por Pickford en descuento.
  • Luka Vuskovic (5.5): Tuvo dificultades posicionales y fue criticado por una mala lectura en el gol de Bellingham, sustituido al minuto 66 mostrando inexperiencia.
  • Josip Sutalo (6.5): Desperdició un claro cabezazo por encima del travesaño al minuto 3, se mantuvo involucrado defensivamente pero sufrió ante el ataque inglés.
  • Josip Stanisic (6): Tuvo problemas con el balón en múltiples ocasiones, perdió posesión y cometió errores por el costado derecho durante todo el partido.
  • Ivan Perišić (7): Asistió el empate de Musa al final del primer tiempo, entregó centros peligrosos desde jugadas a balón parado por la izquierda.
  • Petar Sučić (7): Asistió el empate de Baturina al minuto 36, mantuvo una participación constante en el mediocampo y la construcción de juego.
  • Luka Modrić (5.5): Cometió el penalti con falta sobre Madueke, tuvo influencia limitada antes de ser sustituido al minuto 58.
  • Mario Pašalić (6): Disparó fuera en el primer tiempo, contribución constante en mediocampo pero impacto limitado antes de su sustitución al minuto 78.
  • Martin Baturina (7.5): Marcó el primer gol croata al minuto 36 con un disparo preciso, fue uno de los jugadores más destacados mostrando creatividad.
  • Petar Musa (7.5): Anotó el segundo gol croata en el descuento del primer tiempo tras asistencia de Perišić, empatando 2-2 antes del descanso.
  • Mateo Kovacic (6.5): Reemplazó a Modrić al minuto 58, aportó energía al mediocampo y tuvo un disparo detenido por Pickford al minuto 84.
  • Igor Matanovic (6.5): Ingresó al minuto 66, tuvo un disparo detenido por Pickford al 77, aportó presencia física en ataque.
  • Marco Pašalić (6.5): Ingresó al minuto 66 y entró bien al partido, tuvo un disparo detenido por Pickford al 76 con verticalidad desde la derecha.
  • Nikola Vlašić (6): Ingresó al minuto 78 con oportunidad limitada de influir ya que Inglaterra controló el partido, pocas ocasiones claras.
  • Andrej Kramaric (6): Reemplazó a Mario Pašalić al minuto 78, mostró algo de juego asociativo pero no encontró el gol que Croacia necesitaba.

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