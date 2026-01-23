FIFA tiene la última palabra: Guatemala se juega un lugar en el Mundial 2026 ante la mirada de Concacaf

Poco a poco, el clima mundialista se va comenzando a sentir en 42 de los 48 países clasificados al Mundial 2026. También en aquellos cuyo boleto se decidirá en el repechaje intercontinental de marzo. E impregna hasta a los que no verán a su selección en la cita máxima, pero sí están con chances de tener representación desde otro lado, como el arbitraje.

En lo que refiere a Centroamérica, el árbitro hondureño Said Martínez ya aseguró su lugar en la Copa del Mundo tras destacar en el seminario impartido por la FIFA del 12 al 18 de enero en Río de Janeiro, Brasil, del cual participaron veinticuatro de los mejores profesionales de la CONCACAF y CONMEBOL.

Entre los asistentes destacan tres de sus colegas istmeños: Iván Barton (El Salvador), Juan Gabriel Calderón (Costa Rica) y Mario Escobar (Guatemala), cuyo futuro está en manos de la Comisión de Árbitros que lidera el histórico excolegiado italiano Pierluigi Collina.

Guatemala, con chances de decir presente en el Mundial 2026

Según dio a conocer el periodista Juan Carlos Gálvez a través de X (ex Twitter), desde la FIFA están siguiendo con detenimiento el desempeño del juez chapín Mario Escobar, quien ya dio presente en Qatar 2022 y a inicios de febrero deberá afrontar una exigente prueba.

“Escobar y sus dos líneas guatemaltecos van a pitar San Diego vs. Pumas en la Copa de Campeones de Concacaf. Esos son los partidos que el árbitro guatemalteco debe sacar bien si quiere ir al Mundial”, afirmó Gálvez en relación a la serie que también tendrá como protagonistas a otros dos centroamericanos: la leyenda tica Keylor Navas y el volante panameño Adalberto Carrasquilla.

Mario Escobar Toca está bien considerado por la FIFA. (Foto: Getty)

¿Qué pruebas se realizan en los seminarios arbitrales de la FIFA?

Puntualizando en el reciente seminario que la FIFA impartió en Río de Janeiro, los árbitros fueron sometidos a pruebas físicas, médicas, psicológicas y técnicas. Según detalló la FFH (Federación de Fútbol de Honduras), estas son:

Prueba YO-YO Nivel Copa Mundial: “Una evaluación de resistencia intermitente en cancha que mide la capacidad aeróbica, recuperación y sostenimiento de alta intensidad”.

Prueba 15×15 Copa Mundial: “Orientada a medir la velocidad sostenida y la capacidad de repetición de sprints, fundamentales para seguir el ritmo de partidos de alto nivel competitivo”.

Pruebas médicas: de sangre, de lactato y de vista.

Pruebas psicológicas: “Enfocadas en manejo de presión, concentración, liderazgo y control emocional”.

Pruebas técnicas: “De video, donde se evalúa interpretación de jugadas, aplicación correcta de las Reglas de Juego y coherencia en la toma de decisiones, así como pruebas prácticas conjugadores, simulando escenarios reales de partido”.

