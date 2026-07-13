“Nos van a robar”: la designación de Iván Barton desata polémica en España antes de la semifinal del Mundial 2026

La FIFA eligió al árbitro salvadoreño para impartir justicia en el cruce entre España y Francia, y el anuncio provocó una ola de críticas entre los aficionados de La Roja.

Iván Barton será el árbitro principal de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia, programada para este martes en el Estadio de Dallas. La designación coloca al salvadoreño al frente de uno de los encuentros más importantes de la competencia.

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El juez cuscatleco estará acompañado por su compatriota David Morán como asistente número uno y por el nicaragüense Antonio Pupiro como segundo juez de línea. El sueco Glenn Nyberg cumplirá la función de cuarto árbitro, mientras que Mahbod Beigi será el asistente de reserva.

ver también La sentencia de MisterChip sobre Iván Barton tras ser designado para dirigir la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia

España reacciona a la designación de Iván Barton

El anuncio provocó una reacción importante en las redes sociales. La publicación de la cuenta oficial de la Selección Española en X (ex Twitter) quedó repleta de mensajes de aficionados que expresaron su descontento y pusieron en tela de juicio la actuación que Barton pueda tener durante la semifinal.

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“Nos van a robar”, “Qué malo es este tío”, “Se viene un atraco…” y “Arriba las manos” fueron algunos de los mensajes publicados debajo del anuncio; otro usuario escribió “Pésimo árbitro el salvadoreño, es una lástima”. Y hasta apareció el comentario “Con lo antiespañoles que son los latinos…”.

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Los tres partidos que dirigió Barton en el Mundial 2026

El árbitro centroamericano debutó en el torneo en el triunfo de Paraguay por 1-0 frente a Turquía, por la fase de grupos. Su segunda aparición fue en el empate 1-1 entre Japón y Suecia. Más tarde estuvo al frente del cruce de octavos de final entre Suiza y Colombia, que terminó 0-0 y se resolvió con victoria helvética por 4-3 en los penales.

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Iván Barton quedó envuelto en la polémica por la expulsión de Miguel Almirón en Paraguay vs. Turquía (Getty Images).

La actuación más discutida de Barton se produjo en el Turquía-Paraguay, donde, sobre el cierre del primer tiempo, expulsó a Miguel Almirón después de una revisión del VAR.

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ver también Iván Barton aplicó la “Ley Prestianni” por primera vez en la historia: así fue la roja a Almirón en Paraguay vs. Turquía por el Mundial 2026

El atacante guaraní se había cubierto la boca mientras discutía con un rival y el árbitro aplicó por primera vez la llamada “Ley Vinicius-Prestianni”, una de las nuevas directrices introducidas para el Mundial.