El nuevo técnico de Botafogo toma decisión con Kadir Barría que podría tener consecuencias en la Selección de Panamá rumbo al Mundial 2026

El delantero panameño Kadir Barria vuelve a estar en el radar del primer equipo del Botafogo tras superar un periodo complicado en su joven carrera. El atacante había quedado fuera de las convocatorias durante siete jornadas, perdiéndose cinco partidos del Brasileirao y dos encuentros de Copa Libertadores, una ausencia que generó dudas sobre su futuro inmediato en el club carioca.

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Durante ese lapso, Barria fue relegado por el entonces técnico Martín Anselmi, quien decidió marginarlo del plantel principal. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente tras la destitución del estratega argentino, abriendo nuevamente la puerta para que el delantero canalero pueda competir por un lugar en el equipo.

A pesar de su ausencia en el primer equipo, el atacante no dejó de tener actividad, ya que sumó minutos con la sub-20 del Botafogo, manteniéndose en ritmo competitivo. Además, fue considerado por la Selección de Panamá para los amistosos internacionales frente a Sudáfrica, como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026.

Nueva oportunidad para consolidarse

En dichos compromisos internacionales, Barria vivió dos realidades distintas. En el primer duelo no tuvo participación, pero en el segundo fue alineado como titular, disputando 45 minutos en los que dejó sensaciones mixtas. Su rendimiento evidenció cierta falta de adaptación a las exigencias tácticas del técnico Thomas Christiansen, quien busca consolidar un esquema competitivo de cara a la próxima Copa del Mundo.

Ahora, bajo la dirección de Franclim Carvalho en Botafogo, el delantero vuelve a ser incluido en la lista del primer equipo. Esta nueva etapa representa una oportunidad clave para que el panameño continúe su evolución y demuestre que puede ser una alternativa real en el ataque del conjunto brasileño.

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El siguiente reto para el club será ante el Vasco da Gama por la jornada 10 del Brasileirao, un escenario ideal para que Barria pueda sumar minutos y recuperar protagonismo. Mientras tanto, en la selección, aún queda camino por recorrer, incluyendo un exigente duelo ante Brasil en el Maracaná, donde el delantero buscará convencer y asegurar un lugar en la lista rumbo al Mundial.

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En síntesis