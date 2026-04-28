En Alajuelense no cae bien: el problema que le juega en contra a Saturnino Cardozo para reemplazar al Machillo Ramírez

Después del fracaso que significó no clasificar a las semifinales del Torneo Clausura 2026, a Liga Deportiva Alajuelense le toca rearmarse para volver a competir en el próximo semestre. Pero antes de empezar a hacerlo, la directiva necesita saber si Óscar Ramírez seguirá a cargo de la dirección técnica del primer equipo.

El contrato del “Machillo” vence en dos semanas. Y ya comunicó que se tomará esos días para meditar con tranquilidad su decisión final. Mientras tanto, la plantilla entrena bajo las órdenes de su asistente, Wardy Alfaro, con la intención de fortalecer unos de sus puntos débiles: la parte física, y que los futbolistas lesionados continúen con su proceso de rehabilitación.

La prioridad en el banquillo manudo la tiene el estratega de 61 años. Pero si decide no renovar, diversos reportes apuntan a José Saturnino Cardozo como el candidato número uno para reemplazarlo. Eso sí, una vez finalice su participación con Municipal Liberia en la fase final del campeonato nacional.

La oferta por José Saturnino Cardozo que frena a Alajuelense

De acuerdo al reputado periodista Luis Enrique Bolaños, los directivos de Alajuelense ven con muy buenos ojos a José Cardozo. Pero el factor que los hace tituvear si llega el momento de negociar pasa por los ofrecimientos que maneja, sobre todo de México, para ser analista deportivo durante el Mundial 2026.

ver también “Realizó una oferta”: Alajuelense se lanzó por un referente de otro grande de Costa Rica y ya conoce su respuesta

“La opción B, que es Cardozo, a la junta directiva de la Liga le gusta. Si el ‘Macho’ se va, por ellos lo firman ya, pero hay un tema: no están contentos o ven como un pero que Cardozo se va a ir a comentar el Mundial con una cadena. Ese rato que se va a ir es tiempo de pretemporada que se va a perder. Lo perdés, por ejemplo, lo que dure Paraguay en el Mundial… ¿Qué hacés?”, dijo en el programa Teléfono Rojo.

El arranque de la pretemporada rojinegra —veremos si con Óscar Ramírez al mando o no— está previsto para el 8 de junio, según indicó La Nación. Los futbolistas tendrán un mes de vacaciones.

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¿Qué dijo Saturnino Cardozo sobre su futuro?

Después de que Hancer Zúñiga, gerente deportivo de Liberia, asegurar que está muy encaminada la extensión de su ligamen, el técnico paraguayo fue cauto al referirse al próximo paso en su carrera: “Hay que esperar, del futuro nunca se sabe. Yo estoy contento y agradecido con la afición de Liberia. El cariño es mutuo, estoy tranquilo y feliz acá. Hay muchos rumores porque la gente también se involucra, pero son solo rumores. No hay nada de realidad en este momento“.

En síntesis

José Saturnino Cardozo es el candidato número uno de la directiva liguista si Óscar Ramírez decide no renovar su contrato.

es el candidato número uno de la directiva liguista si decide no renovar su contrato. Alajuelense ve con recelo que el paraguayo tiene ofertas para ser comentarista en el Mundial 2026 , lo que le obligaría a ausentarse en pretemporada.

, lo que le obligaría a ausentarse en pretemporada. Mientras Liberia busca renovarlo, Cardozo calificó el interés de la Liga como “rumores” y aseguró estar concentrado en la fase final con los liberianos.