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Impactante lesión en Canadá: qué le pasó a Ismael Koné en el partido contra Qatar en el Mundial 2026

Ismael Koné conmovió a todos con la grave lesión que sufrió en la pierna izquierda.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El canadiense debió salir de inmediato.
© Getty ImagesEl canadiense debió salir de inmediato.

Conmocionó al mundo lo que pasó en el partido entre Canadá y Qatar por la Copa del Mundo 2026. En el encuentro disputado en Vancouver por el Grupo B, Ismael Koné sufrió una gravísima lesión que impactó a todos los jugadores y también a los espectadores.

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El 8 de Canadá debió ser retirado en camilla después de una infracción de Assim Madibo, quien fue expulsado de manera directa. El futbolista que pertenece al Sassuolo sufrió una fractura en su pierna izquierda y fue sustituido por Nathan-Dylan Saliba.

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Así quedó la pierna izquierda de Koné.

Sobre el minuto 57′, Ismael Koné fue derribado por Madibo, quien con su pierna derecha se llevó puesta la izquierda del canadiense. En primera instancia, recibió la tarjeta amarilla. Luego, tras la revisión del VAR y al ver la grave lesión, fue expulsado,

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Inmediatamente, Madibo sintió culpa por la infracción. Vio la pierna de Koné y no tardó en lamentarse por lo sucedido. Además, todos los jugadores del seleccionado canadiense quedaron conmovidos.

Saliba, que ingresó en el lugar de Koné, marcó un gol minutos más tarde y no lo festejó con alegría. El autor del tanto pidió la camiseta del 8 y la alzó en homenaje al futbolista que se perderá la Copa del Mundo y seguramente todo el 2026.

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A la espera de la confirmación oficial del parte médico de la Selección de Canadá, este tipo de lesión suele derivar en una fractura de tibia y peroné. No obstante, habrá que aguardar a lo que informen los especialistas tras realizarse los correspondientes estudios.

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