Qué pasa si Inglaterra gana, empata o pierde contra Panamá por el Grupo L del Mundial 2026

Inglaterra quiere definir el liderato del Grupo L y enfrente tiene a Panamá que quiere cerrar con honor el Mundial 2026.

Inglaterra cierra este sábado su participación en el Grupo L del Mundial 2026 ante Panamá, en un partido clave para definir su posición final antes de los 16avos de final.

Publicidad

El equipo de Thomas Tuchel llega con 4 puntos, después de ganarle 4-2 a Croacia y empatar 0-0 con Ghana. Panamá, por su parte, está último sin unidades, tras perder 1-0 ante Ghana y 1-0 frente a Croacia.

ver también En qué estadio juegan Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

El encuentro se jugará en el New York New Jersey Stadium, nombre FIFA del MetLife Stadium, y en simultáneo se disputará Croacia vs. Ghana en Filadelfia. Por eso, Inglaterra depende de sí misma para avanzar como líder, pero también puede quedar pendiente de los criterios de desempate.

Qué pasa si Inglaterra le gana a Panamá

Si Inglaterra le gana a Panamá, llegará a 7 puntos y se clasificará a los 16avos de final del Mundial 2026.

La victoria le asegura terminar por encima de Panamá y de Croacia, que como máximo puede llegar a 6 puntos. El único equipo que podría igualar a Inglaterra es Ghana, si también derrota a Croacia en el otro partido del grupo.

Publicidad

Si Ghana no gana, Inglaterra terminará primera del Grupo L. Si Ghana también gana, las dos selecciones quedarán con 7 puntos y el liderato se resolverá por los criterios de desempate.

De todos modos, ganar es el resultado que Inglaterra necesita: clasifica de forma directa, evita cualquier discusión por el segundo puesto y llega a la fase eliminatoria con una respuesta después del empate ante Ghana.

Publicidad

Qué pasa si Inglaterra empata contra Panamá

Si Inglaterra empata contra Panamá, terminará la fase de grupos con 5 puntos y también avanzará a los 16avos de final.

La igualdad le alcanza para clasificarse, aunque no necesariamente para quedarse con el primer lugar. Todo dependerá de lo que ocurra en Croacia vs. Ghana, el otro partido del Grupo L.

Publicidad

Si Ghana le gana a Croacia, Inglaterra terminará segunda del grupo, porque los africanos llegarán a 7 puntos. Si Croacia le gana a Ghana, los ingleses también quedarían segundos, ya que Croacia alcanzará las 6 unidades y los superará.

ver también ¿Quién es el árbitro de Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Abdulrahman Al Jassim

Si Croacia y Ghana empatan, Inglaterra y Ghana quedarán igualados con 5 puntos. Como empataron entre sí en la segunda fecha, el primer lugar se definirá por los criterios de desempate. En ese caso, la selección de Thomas Tuchel llegaría mejor parada por la diferencia de gol general.

Publicidad

El empate, entonces, no sería un drama para Inglaterra, pero sí puede cambiarle el camino en los cruces. Ganar el grupo no es lo mismo que avanzar como segunda, sobre todo por los rivales y los viajes que pueden aparecer en la siguiente ronda.

Qué pasa si Inglaterra pierde contra Panamá

Si Inglaterra pierde contra Panamá, se quedará con 4 puntos y no podrá asegurar el primer lugar del Grupo L.

Publicidad

La derrota sería un golpe fuerte, especialmente porque Panamá llega eliminado y sin puntos. Aun así, Inglaterra no quedaría fuera del Mundial: con la tabla actual y sus 4 unidades, tiene margen para avanzar, aunque podría perder posiciones dentro del grupo.

Si Ghana le gana a Croacia, Inglaterra terminará segunda con 4 puntos, detrás de Ghana y por encima de Croacia y Panamá. Si Croacia y Ghana empatan, Ghana quedará primera con 5 y Inglaterra peleará el segundo lugar con Croacia, pero tendrá ventaja por haberle ganado el duelo directo.

Publicidad

El escenario más delicado aparece si Croacia le gana a Ghana. En ese caso, Croacia subirá a 6 puntos y tanto Inglaterra como Ghana quedarán con 4. Como empataron entre sí, el orden entre ingleses y ghaneses se resolverá por los criterios de desempate, especialmente diferencia de gol y goles convertidos.

Por eso, perder no eliminaría a Inglaterra, pero sí la dejaría expuesta a un cierre incómodo: podría pasar como segunda o incluso caer al tercer lugar, dependiendo de los resultados y de los márgenes de gol.

Publicidad

Tabla de posiciones del Grupo L

Cuáles son los criterios de desempate en el Mundial 2026

En caso de igualdad de puntos entre dos o más selecciones, FIFA aplica una serie de criterios para ordenar la tabla del grupo.

Publicidad

El orden de desempate es:

Puntos obtenidos en los partidos entre los equipos empatados.

Diferencia de gol en esos partidos.

Goles convertidos en esos partidos.

Diferencia de gol general del grupo.

Goles convertidos en todo el grupo.

Conducta deportiva.

Ranking FIFA.

En resumen

Si Inglaterra gana , llega a 7 puntos y se clasifica a los 16avos de final . Además, será primera del Grupo L salvo que Ghana también gane y la supere por criterios de desempate.

, llega a y se clasifica a los . Además, será primera del salvo que Ghana también gane y la supere por criterios de desempate. Si Inglaterra empata , llega a 5 puntos y avanza. Puede terminar primera si Croacia y Ghana empatan, pero será segunda si hay un ganador en el otro partido.

, llega a y avanza. Puede terminar primera si Croacia y Ghana empatan, pero será segunda si hay un ganador en el otro partido. Si Inglaterra pierde, queda con 4 puntos y no se elimina, pero puede perder el liderazgo y quedar segunda o tercera según el resultado de Croacia vs. Ghana y los criterios de desempate.