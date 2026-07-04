En qué estadio juegan Canadá vs. Marruecos en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

Ya quedó todo listo para el primer duelo de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026. Canadá se enfrenta a Marruecos.

Canadá y Marruecos se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que tendrá como escenario el Houston Stadium, nombre FIFA del NRG Stadium, ubicado en Houston, Texas.

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El partido abrirá la jornada de octavos y pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan con un impulso importante. Canadá, una de las anfitrionas del torneo, viene de eliminar a Sudáfrica en los 16avos. Marruecos, por su parte, dejó afuera a Países Bajos en una definición por penales cargada de tensión.

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El ganador de este encuentro avanzará a los cuartos de final y enfrentará al vencedor de Paraguay vs. Francia, que se enfrentarán en el siguiente turno.

Dónde juegan Canadá vs. Marruecos

El partido entre Canadá y Marruecos se disputará en el Houston Stadium, la denominación utilizada por FIFA para el NRG Stadium durante el Mundial 2026.

El estadio está ubicado en Houston, Texas, dentro del complejo NRG Park. Es la casa de los Houston Texans, franquicia de la NFL, y uno de los recintos deportivos más importantes del sur de Estados Unidos.

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El NRG Stadium fue inaugurado en 2002 y se hizo conocido por ser uno de los primeros estadios de la NFL con techo retráctil. Esa característica le permite adaptarse a distintas condiciones climáticas, algo clave para una ciudad como Houston, donde el calor y la humedad pueden ser determinantes.

Para Canadá vs. Marruecos, el escenario tendrá un clima especial. Se jugará el 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos, y la sede tendrá actividades especiales antes del partido. Además, será el último encuentro mundialista que reciba Houston en esta edición.

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Houston Stadium, una sede preparada para el calor y los grandes eventos

El Houston Stadium es una de las sedes estadounidenses con mayor experiencia en eventos masivos.

Además de partidos de NFL, el recinto recibió Super Bowls, finales universitarias, partidos internacionales, torneos de Concacaf, Copa América, conciertos y espectáculos de gran escala. Su estructura está pensada para mover grandes cantidades de público y para sostener operativos de alta demanda.

El techo retráctil es uno de sus puntos más importantes. En pleno verano texano, la posibilidad de controlar parte del ambiente puede ayudar a que el partido se juegue en mejores condiciones, tanto para los futbolistas como para los espectadores.

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Para el Mundial, el estadio utiliza el nombre de Houston Stadium por las reglas de FIFA sobre marcas comerciales. También fue adaptado a los estándares del torneo en superficie, dimensiones, zonas de prensa, seguridad, hospitalidad, accesos y operación general.

Capacidad del Houston Stadium para el Mundial 2026

El Houston Stadium tiene una capacidad cercana a los 72.000 espectadores para el Mundial 2026.

No es el estadio más grande del torneo, pero sí uno de los más completos por infraestructura, ubicación y experiencia en eventos internacionales. Su tamaño lo convierte en una sede ideal para partidos de alto impacto, especialmente en instancias de eliminación directa.

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El recinto está ubicado al sur del centro de Houston, con conexiones por autopistas, estacionamientos amplios y servicios especiales para días de partido. Esa logística será importante para un cruce que puede atraer tanto a aficionados canadienses como marroquíes y neutrales.

Para Canadá vs. Marruecos, el marco puede ser muy atractivo. Canadá llega como anfitriona y con una campaña histórica; Marruecos, en cambio, arrastra el entusiasmo de una selección que ya fue semifinalista en Qatar 2022 y que volvió a meterse entre las grandes protagonistas del Mundial.

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Los partidos del Mundial 2026 en el Houston Stadium

El Houston Stadium tendrá siete partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y este partido de octavos de final.

Los partidos programados en esta sede son:

Alemania 7-1 Curazao — Grupo E.

— Grupo E. Portugal 1-1 República Democrática del Congo — Grupo K.

— Grupo K. Países Bajos 5-1 Suecia — Grupo F.

— Grupo F. Portugal 5-0 Uzbekistán — Grupo K.

— Grupo K. Senegal 5-0 Iraq — Grupo I.

— Grupo I. Brasil 2-1 Japón — 16avos de final.

— 16avos de final. Canadá vs. Marruecos — Octavos de final, 4 de julio.

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Canadá llega tras hacer historia ante Sudáfrica

Canadá avanzó a los octavos de final después de vencer 1-0 a Sudáfrica en los 16avos.

El equipo de Jesse Marsch ganó con un gol agónico de Stephen Eustáquio, en tiempo añadido, y consiguió un triunfo que ya quedó marcado como uno de los momentos más importantes del fútbol canadiense: por primera vez, la selección anfitriona se metió entre las 16 mejores de un Mundial.

Antes de eso, Canadá había sido segunda del Grupo B. Empató 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, goleó 6-0 a Qatar y cerró la fase inicial con una derrota 2-1 frente a Suiza.

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El recorrido no fue perfecto, pero sí competitivo. Canadá pasó de grupo, ganó su primer mata-mata y ahora intentará dar otro golpe frente a una selección mucho mejor ubicada en el ranking FIFA.

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Marruecos llega después de eliminar a Países Bajos

Marruecos llega a los octavos tras una clasificación dramática ante Países Bajos.

El partido terminó 1-1 después del tiempo reglamentario y el alargue, y la selección africana se impuso 3-2 en los penales. Fue otro golpe fuerte de un equipo que ya había demostrado en Qatar 2022 que puede competir contra cualquiera en una Copa del Mundo.

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En la fase de grupos, Marruecos terminó segundo del Grupo C, por detrás de Brasil. Empató 1-1 contra la Verdeamarela, le ganó 1-0 a Escocia y cerró con una victoria 4-2 frente a Haití.

Datos de Canadá vs. Marruecos

Partido: Canadá vs. Marruecos.

Canadá vs. Marruecos. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: sábado 4 de julio.

sábado 4 de julio. Ciudad: Houston, Texas.

Houston, Texas. Estadio: NRG Stadium / Houston Stadium.

NRG Stadium / Houston Stadium. Capacidad: 72.000 espectadores.

72.000 espectadores. Contexto: Canadá eliminó a Sudáfrica; Marruecos eliminó a Países Bajos.

Canadá eliminó a Sudáfrica; Marruecos eliminó a Países Bajos. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará al vencedor de Paraguay vs. Francia.