Predicción México vs. Inglaterra: resultado exacto y goleadores de los octavos de final del Mundial 2026, según la IA

La Inteligencia Artificial anticipó cómo saldrá el partido entre México e Inglaterra este domingo en el Estadio Azteca.

Este domingo, México buscará romper la mala racha que suma en los Mundiales en la ronda de octavos de final. El Tri jugó por última vez los cuartos de final en 1986, cuando fue anfitrión. 40 años después, el combinado que comanda Javier Aguirre sueña con dar el golpe ante Inglaterra.

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En este Mundial 2026, los aztecas llegan con puntaje perfecto tras acumular cuatro victorias de manera consecutiva. Vencieron a Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa y Ecuador. Por si fuera poco, no recibieron goles en contra.

Inglaterra, por su parte, también llega invicto, pero no se impuso en todas sus presentaciones. Ganó tres y empató ante Ghana en la segunda jornada. En los 16avos, los tres Leones sufrieron contra Congo tras comenzar abajo en el marcador.

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¿Cómo saldrá el partido entre México e Inglaterra por los octavos de final?

En la previa del partido que se jugará este domingo 5 de julio en el Estadio Azteca, le consultamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuál será el resultado exacto de este cruce y quiénes anotarán.

Según Gemini, el marcador exacto del partido será 2-1 a favor de Inglaterra. Además, los goleadores serán Jude Bellingham y Harry Kane en el equipo inglés, mientras que en el lado azteca lo hará Raúl Jiménez.

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La IA dio sus motivos de este pronóstico: “Inglaterra tiene una ventaja sustancial en la zona medular con jugadores como Jude Bellingham y Declan Rice. Su capacidad para manejar los tiempos del partido y asfixiar la salida rival obligará a México a depender mucho de los contragolpes y de las actuaciones heroicas de su defensa“.

En resumen

México busca romper una racha de 40 años sin acceder a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

busca romper una racha de 40 años sin acceder a los cuartos de final de una Copa del Mundo. La Inteligencia Artificial Gemini pronosticó una victoria de Inglaterra por 2-1 sobre el seleccionado mexicano.

pronosticó una victoria de Inglaterra por 2-1 sobre el seleccionado mexicano. El mediocampista Jude Bellingham y el delantero Harry Kane fueron señalados por la IA como los anotadores del conjunto inglés.