Si Marruecos le gana a Canadá: contra quién y cuándo juega en cuartos de final del Mundial 2026

Marruecos no quiere fallar en una nueva cita mundialista y esta vez le toca enfrentar a uno de los locales como Canadá.

Marruecos enfrenta a Canadá este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce que puede volver a poner al seleccionado africano entre los ocho mejores de una Copa del Mundo. El partido se disputará en el Houston Stadium / NRG Stadium, con un boleto a cuartos de final en juego.

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Después de eliminar a Países Bajos en los dieciseisavos, el equipo marroquí buscará dar otro paso fuerte en el torneo. Si supera al anfitrión, ya sabe que la llave lo enviará contra otro rival de peso en la próxima instancia.

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Contra quién juega Marruecos si le gana a Canadá

Si Marruecos derrota a Canadá en los octavos de final del Mundial 2026, se clasificará a cuartos y jugará contra el vencedor de Paraguay vs. Francia, que se medirán en el siguiente turno.

La combinación más fuerte sería un cruce ante Francia, una de las selecciones más poderosas del torneo. Si el que avanza es Paraguay, Marruecos se encontrará con un rival sudamericano que viene de dar un golpe importante al eliminar a Alemania por penales.

Cuándo jugaría Marruecos los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Canadá vs. Marruecos está previsto para el jueves 9 de julio de 2026.

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El encuentro se disputará a las 2:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 3:00 p.m. de Panamá.

Ese cruce entregará uno de los lugares en las semifinales del Mundial 2026.

Dónde jugaría Marruecos si avanza a cuartos

Si elimina a Canadá, Marruecos jugará los cuartos de final en el Boston Stadium / Gillette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.

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Allí se disputará el partido entre el ganador de Canadá vs. Marruecos y el vencedor de Paraguay vs. Francia, una llave que puede dejar al equipo africano en una nueva semifinal mundialista.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Canadá y cuántos puestos la separan de Marruecos en el Mundial 2026

Marruecos vs. Canadá: antes deberá superar al anfitrión

Antes de proyectar los cuartos de final, Marruecos tendrá que resolver un partido complejo ante Canadá. El seleccionado norteamericano llega con el empuje de jugar en condición de anfitrión y con la motivación de seguir avanzando en su Mundial.

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Marruecos, en cambio, intentará apoyarse en la confianza que le dio su clasificación ante Países Bajos. El equipo ya demostró que puede competir en escenarios de máxima presión y buscará sostener esa versión en una nueva eliminatoria.

Datos clave

Marruecos enfrenta a Canadá este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra el vencedor de Paraguay vs. Francia .

. El partido de cuartos está programado para el jueves 9 de julio de 2026 .

. Se disputará en el Boston Stadium / Gillette Stadium , en Foxborough.

, en Foxborough. El horario será a las 2:00 p.m. de Centroamérica y 3:00 p.m. de Panamá.