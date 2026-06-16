En qué ciudad y estadio juegan Irak vs. Noruega: capacidad y pronóstico del clima

Este martes Erling Haaland debuta el Mundial 2026 contra los iraquíes y lo hace en un escenario especial.

Irak y Noruega se enfrentan este martes 16 de junio por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. El partido tendrá una carga especial: Irak vuelve a una Copa del Mundo después de 40 años, mientras que Noruega llega con Erling Haaland como gran figura.

El escenario será Foxborough, en el estado de Massachusetts, dentro del área metropolitana de Boston. Allí, en el Gillette Stadium, Irak buscará competir desde el orden y Noruega intentará imponer su jerarquía ofensiva desde el debut.

ver también Cuál es el ranking FIFA de Irak y cómo se clasificó al Mundial 2026

En qué ciudad juegan Irak vs. Noruega

El partido entre Irak y Noruega se jugará en Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos.

La sede aparece en la programación oficial de la FIFA como Boston Stadium, denominación utilizada durante el Mundial por cuestiones comerciales. Fuera del torneo, el recinto es conocido como Gillette Stadium.

Aunque el nombre mundialista remite a Boston, el estadio no está ubicado dentro de la ciudad, sino en Foxborough, a varios kilómetros del centro de la capital de Massachusetts.

Irak y Noruega se enfrentan en su debut en el Mundial 2026.

En qué estadio juegan Irak vs. Noruega

El encuentro se disputará en el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots de la NFL y del New England Revolution de la MLS. Durante el Mundial 2026, FIFA lo identifica como Boston Stadium.

Publicidad

Publicidad

La capacidad del estadio es de casi 65.000 espectadores y cuenta con una estructura moderna, preparada para eventos de gran escala.

Cómo estará el clima para Irak vs. Noruega

El partido se jugará por la tarde en Foxborough y el pronóstico marca condiciones favorables. Para el inicio del encuentro se espera una temperatura cercana a los 24°C, con cielo mayormente soleado.

Publicidad

A medida que avance el partido, la temperatura bajaría hacia los 21°C, ya en horario nocturno. No aparece, en principio, un escenario de lluvia ni de calor extremo.

Publicidad

Erling Haaland se lleva los flashes en este partido.

Publicidad

El clima puede favorecer un partido de buen ritmo. Para Irak, que deberá sostener un gran esfuerzo defensivo ante la Noruega de Haaland, las condiciones parecen bastante manejables en comparación con otras sedes más calurosas del torneo.

Datos de Irak vs. Noruega

Partido: Irak vs. Noruega

Irak vs. Noruega Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Grupo: Grupo I

Grupo I Fecha: martes 16 de junio

martes 16 de junio Ciudad: Foxborough, Massachusetts

Foxborough, Massachusetts Área sede: Boston

Boston Estadio: Gillette Stadium / Boston Stadium

Gillette Stadium / Boston Stadium Capacidad estimada: cerca de 64.600 espectadores

cerca de 64.600 espectadores Clima estimado: mayormente soleado, entre 24°C y 21°C

Publicidad