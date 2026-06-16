Cuál es el ranking FIFA de Irak y cómo se clasificó al Mundial 2026

Este martes, Irak debuta en el Mundial 2026 contra la Noruega de Erling Haaland y en los papeles, no es la favorita.

Irak vuelve a una Copa del Mundo después de 40 años y lo hace con un estreno de máxima exigencia: enfrentará a Noruega, la selección de Erling Haaland, en la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026.

El equipo asiático llega como el seleccionado peor ubicado de su zona en el ranking FIFA, pero también como una de las historias más fuertes del torneo. Su clasificación llegó por la vía del repechaje intercontinental, con una victoria dramática que le permitió regresar al escenario mundialista por primera vez desde México 1986.

ver también Irak vs. Noruega: a qué hora y dónde ver el partido por el Grupo I del Mundial 2026 en Centroamérica

Cuál es el ranking FIFA de Irak

Irak ocupa actualmente el puesto 57° del ranking FIFA masculino, una ubicación que lo coloca lejos de las potencias del Grupo I, pero también dentro de un nivel competitivo interesante para una selección asiática que viene de completar un regreso histórico.

Ese lugar marca el rol con el que llega al Mundial: no aparece como favorito para avanzar, pero sí como un equipo capaz de competir si logra sostener el orden, aprovechar sus momentos y apoyarse en sus referentes ofensivos.

Erling Haaland se lleva los flashes en este partido.

El debut ante Noruega será una prueba inmediata. Enfrente estará un rival mejor ubicado, con futbolistas de élite europea y con Erling Haaland como gran figura del partido.

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Comparación de Irak con Noruega y el resto del Grupo I

El Grupo I es uno de los más fuertes del Mundial 2026. Además de Irak y Noruega, también lo integran Francia y Senegal, dos selecciones muy bien posicionadas en el ranking.

Así están ubicadas las selecciones del grupo:

Francia: 3°

3° Senegal: 15°

15° Noruega: 31°

31° Irak: 57°

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Irak es el equipo peor ubicado del grupo. La diferencia con su rival del debut también es clara: Noruega está 26 puestos por encima en el ranking FIFA.

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La distancia es todavía mayor frente a los otros dos rivales de la zona. Senegal le saca 42 puestos e Francia aparece 54 lugares por delante, lo que muestra la exigencia del grupo para el equipo asiático.

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Cómo se clasificó Irak al Mundial 2026

Irak se clasificó al Mundial 2026 por medio del repechaje intercontinental. En la final de su llave, venció 2-1 a Bolivia en el Monterrey Stadium, en México, y consiguió el último boleto disponible para la Copa del Mundo.

Los goles iraquíes fueron convertidos por Ali Al-Hamadi, a los 10 minutos, y Aymen Hussein, a los 53. Bolivia había empatado transitoriamente por medio de Moisés Paniagua, pero Irak volvió a golpear en el segundo tiempo y sostuvo una victoria histórica.

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Ese triunfo convirtió a los Leones de Mesopotamia en el equipo número 48 clasificado al Mundial 2026 y cerró una espera de 40 años sin presencia en la máxima cita.

El regreso de Irak después de 40 años

La última participación mundialista de Irak había sido en México 1986. Desde entonces, la selección estuvo lejos del escenario global y atravesó distintos ciclos sin lograr volver a clasificarse.

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Por eso, el boleto a 2026 tiene un valor enorme. No se trata solo de una clasificación deportiva, sino de un regreso simbólico para un país que vuelve a ver a su selección entre las mejores del mundo.

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El equipo dirigido por Graham Arnold llega con una mezcla de ilusión, presión y orgullo. En un grupo muy difícil, cada punto puede tener valor especial.

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El calendario de Irak en el Grupo I