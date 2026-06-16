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Se pierde el Mundial 2026: Inglaterra sufre una baja de último momento y en Panamá ya fueron notificados

Inglaterra tuvo una baja antes su inicio en la Copa del Mundo, pero rápido anunció a su reemplazo. Panamá ya recibió la noticia.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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Inglaterra tiene una baja confirmada para el Mundial.
Inglaterra tiene una baja confirmada para el Mundial.

A solo horas de su esperado debut en la Copa del Mundo, la Selección de Inglaterra ha recibido un duro golpe en su concentración. El entrenador alemán Thomas Tuchel se vio obligado a realizar una modificación de emergencia en su lista oficial de 26 jugadores debido a una fuerte lesión que dejó fuera del torneo a uno de sus defensores.

El lateral derecho del Newcastle, Tino Livramento, fue desafectado de la convocatoria tras sufrir un problema en los isquiotibiales (aparentemente un desgarro). Como la recuperación le tomará varias semanas, el cuerpo técnico decidió darlo de baja justo antes de entrar en las 24 horas previas al primer partido.

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El nuevo convocado de Inglaterra

Para cubrir el puesto, Tuchel llamó de urgencia a Trevoh Chalobah, defensor de 26 años y figura del Chelsea. Aunque su posición natural es la de defensa central (donde destaca gracias a su impresionante estatura de 1.92 metros), Chalobah también sabe jugar como lateral derecho, por lo que servirá como un auténtico comodín defensivo para el equipo.

Chalobah llega con un ritmo espectacular tras ser titular indiscutible en la Premier League con el Chelsea, disputando 47 partidos en la última temporada. Eso sí, su experiencia con la selección mayor es muy corta: solo ha jugado un partido internacional en toda su carrera (un amistoso en 2025 contra Senegal).

Livramento sale del Mundial y su puesto lo toma Trevoh Chalobah. Foto: FotMob

Livramento sale del Mundial y su puesto lo toma Trevoh Chalobah. Foto: FotMob

El debut de Inglaterra, que es una de las grandes favoritas para levantar el trofeo, será este miércoles 17 de junio contra la peligrosa selección de Croacia en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

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El conjunto británico es la cabeza del Grupo L, un sector que promete muchas emociones y que completan dos selecciones muy competitivas de otras regiones: Ghana y Panamá.

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El calendario completo de Inglaterra en la fase de grupos quedó definido de la siguiente manera:

  • Miércoles 17 de junio: Contra Croacia (en Texas)
  • Martes 23 de junio: Contra Ghana (en Massachusetts)
  • Sábado 27 de junio: Contra Panamá (en Nueva Jersey)
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