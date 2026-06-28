Cuál es el ranking FIFA de Sudáfrica y cuántos puestos la separan de Canadá en el Mundial 2026

El primer cruce de los 16avos de final tiene su primera gran desventaja y tiene que ver con el ranking FIFA.

Sudáfrica llega al partido contra Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026 con una diferencia importante en contra en el ranking FIFA, aunque con el impulso de haber hecho historia en la fase de grupos.

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En la actualización previa al Mundial, Sudáfrica aparece en el puesto 60, mientras que Canadá ocupa el lugar 30. Es decir, entre ambas selecciones hay 30 puestos de diferencia a favor del equipo norteamericano.

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El partido se jugará este domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium, nombre FIFA del SoFi Stadium. Para Sudáfrica, será una oportunidad de seguir rompiendo límites; para Canadá, una prueba clave en su Mundial como anfitrión.

Cuál es el ranking FIFA de Sudáfrica

Sudáfrica ocupa el puesto 60 del ranking FIFA, una ubicación que la deja por debajo de Canadá en la comparación directa y también por debajo de varios equipos que llegaron a los 16avos de final.

Sin embargo, el ranking no cuenta toda la historia de su Mundial. Bafana Bafana comenzó con una derrota ante México, rescató un empate frente a República Checa y luego consiguió un triunfo decisivo ante Corea del Sur.

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Esa victoria le permitió terminar segundo del Grupo A y meterse por primera vez en una ronda eliminatoria mundialista. Por eso, aunque llega como el equipo peor ubicado en el ranking, Sudáfrica ya demostró que puede competir contra rivales más fuertes en la previa.

Cuál es el ranking FIFA de Canadá

Canadá está en el puesto 30 del ranking FIFA, 30 lugares por encima de Sudáfrica.

La ubicación refleja el crecimiento del fútbol canadiense en los últimos años, con una generación que combina velocidad, potencia ofensiva y jugadores importantes en ligas de alto nivel.

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En el Mundial, Canadá terminó segundo del Grupo B. Empató con Bosnia y Herzegovina, goleó a Qatar y perdió ante Suiza. Ese recorrido le alcanzó para avanzar a los 16avos y sostener la ilusión en un torneo que también organiza como país anfitrión.

Cómo llegaron Sudáfrica y Canadá al cruce

Sudáfrica avanzó como segunda del Grupo A, detrás de México.

Sus resultados fueron:

México 2-0 Sudáfrica

Sudáfrica 1-1 República Checa

Sudáfrica 1-0 Corea del Sur

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Canadá terminó segundo del Grupo B, por detrás de Suiza.

Sus resultados fueron:

Canadá 1-1 Bosnia y Herzegovina

Canadá 6-0 Qatar

Suiza 2-1 Canadá

Sudáfrica quiere que el ranking quede en segundo plano

La diferencia de 30 puestos marca un favoritismo previo para Canadá, pero Sudáfrica llega con confianza después de su triunfo ante Corea del Sur.

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El equipo africano construyó su clasificación desde el orden, la resistencia defensiva y la capacidad de aprovechar momentos puntuales. En un cruce de eliminación directa, esas virtudes pueden ser tan importantes como la posición en el ranking.

Para Sudáfrica, ganarle a Canadá sería otro golpe fuerte dentro del torneo. No solo avanzaría a octavos, sino que eliminaría a uno de los anfitriones del Mundial.

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ver también Qué pasa si Sudáfrica gana, empata o pierde contra Canadá por los 16avos de final del Mundial 2026

Canadá quiere hacer valer su presente

Canadá llega mejor ubicado en el ranking y con más peso individual en ataque.

La goleada ante Qatar mostró su capacidad para lastimar cuando encuentra espacios. Sin embargo, la derrota contra Suiza también dejó una advertencia: en partidos cerrados, cada error puede costar caro.

Ante Sudáfrica, Canadá tendrá que sostener la paciencia. El ranking lo favorece, pero en los 16avos de final no alcanza con llegar mejor ubicado: hay que resolver el partido en 90 minutos, en el alargue o en los penales.

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Datos de Sudáfrica vs. Canadá