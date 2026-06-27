¿Por qué no juega Adalberto Carrasquilla hoy en Panamá vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

El volante de Pumas queda al margen del último partido de la Seleccción de Panamá en el Mundial 2026.

Este sábado 27 de junio juegan Panamá e Inglaterra en el New York New Jersey Stadium por el Grupo L del Mundial 2026, en un partido que cerrará la participación de la Marea Roja en el certamen.

Publicidad

La única representante de Centroamérica en Norteamérica llega a este último encuentro sin opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda, debido a las derrotas por la mínima diferencia ante Ghana y Croacia.

Tweet placeholder

En medio de este escenario, muchos pueden preguntarse por qué Adalberto Carrasquilla, que se perdió los primeros dos partidos, todavía no ha vuelto al XI inicial de Thomas Christiansen. Resulta inevitable notar la ausencia del mediocampista que fue el gran motor del equipo durante las eliminatorias y que llegaba como la máxima figura panameña a la cita mundialista.

ver también Panamá vs. Inglaterra EN VIVO: alineaciones confirmadas y Carrasquilla al banco – Minuto a minuto del Mundial 2026

¿Por qué no juega Carrasquilla?

“Coco” sufrió una lesión muscular en la ingle compitiendo para los Pumas de la UNAM en la reciente final de la Liga MX frente a Cruz Azul, un contratiempo físico que ocurrió a escasas semanas del debut mundialista.

Publicidad

Carrasquilla no llegó a recuperarse de su inoportuna lesión (Getty Images).

Tras el diagnóstico médico inicial, el cuerpo técnico decidió incluirlo en la lista definitiva con la esperanza de completar su recuperación durante la fase de grupos. Los tiempos simplemente no acompañaron; el mediocentro volvió a sentir molestias al intentar subir la intensidad en los entrenamientos en territorio estadounidense, obligando a los fisioterapeutas a frenar su regreso a las canchas.

Publicidad

¿Puede sumar minutos?

En los dos primeros partidos estuvo en el banco de suplentes vestido con el uniforme oficial. La decisión de mantenerlo junto al resto de sus compañeros funcionó para aportar liderazgo y apoyo anímico desde la línea de cal, estando completamente descartado entre las opciones de recambio del cuerpo técnico.

ver también ¿Quién es el árbitro de Panamá vs. Inglaterra en el Mundial 2026? Perfil y antecedentes de Abdulrahman Al Jassim

Así, el volante de Pumas podría cerrar su Mundial sin jugar ni un solo minuto. Con la selección ya eliminada y sin nada en juego más allá del honor deportivo frente a los ingleses, arriesgar el físico de su principal estrella carece de sentido. Carrasquilla tendrá que conformarse con alentar a sus compañeros desde el banquillo hasta el pitazo final.