“De la casa”: Ismael Rescalvo ya se aseguró dos refuerzos clave en Alajuelense para pelear por la 32

Ismael Rescalvo fue presentado como nuevo entrenador de Alajuelense y ya hay varias decisiones sobre la mesa.

Ismael Rescalvo fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, en medio de la necesidad del club de darle un nuevo rumbo al proyecto deportivo tras el fracaso vivido en el Clausura 2026.

En ese contexto, Rescalvo ya comenzó a mover sus primeras piezas dentro del club y tendría asegurados dos refuerzos considerados clave para fortalecer el plantel. La intención de Alajuelense es armar un equipo más competitivo que pueda pelear seriamente por la ansiada copa número 32.

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¿Cuáles son los dos refuerzos asegurados en Alajuelense tras la llegada de Ismael Rescalvo?

La Liga Deportiva Alajuelense reforzará el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo con la llegada de un segundo auxiliar de apoyo y un preparador físico de la casa, según confirmó el gerente deportivo Carlos Vela durante la presentación del nuevo DT.

Ismael Rescalvo – Alajuelense

“Sí, viene Ismael con Juan Rescalvo y Robert Tejero. Y vamos a reforzar el cuerpo técnico con alguien de la casa, como un segundo auxiliar de apoyo para el cuerpo técnico. Va a haber también un preparador físico de casa también para apoyar a Robert en el día a día, más todo el staff multidisciplinario que la Liga siempre ha brindado y seguirá ofreciendo para conseguir los resultados”, compartió Carlos Vela.

Alajuelense busca apoyo interno para acompañar a Rescalvo

Carlos Vela explicó que Alajuelense analiza perfiles de personas ligadas al club para reforzar el cuerpo técnico de Ismael Rescalvo durante esta etapa de transición.

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La idea es incorporar a alguien que conozca de cerca a los jugadores jóvenes de las categorías menores y el trabajo que se realiza día a día en la institución, con el objetivo de facilitar la adaptación del nuevo entrenador en la pretemporada.

Carlos Vela – Gerente Deportivo de Alajuelense

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“Estamos analizando perfiles de gente preferentemente de la casa, que conozcan a los muchachos y puedan hacer esa etapa de transición con Ismael. Alguien que conozca a los juveniles que vienen subiendo de la U-17, U-19, U-21, los que tenemos en el convenio con Sarchí, que conozca el día a día de ellos y pueda ayudar a Ismael en este período de pretemporada“, compartió Carlos Vela en la rueda de prensa.

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“Quién mejor que los que los han venido entrenando estos días, entonces es probable que la decisión venga por ahí. Se definirá en los próximos días”, finalizó Carlos Vela.

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