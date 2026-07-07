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El DT de Egipto denuncia a Argentina y apunta contra FIFA: “Digo lo que pienso sin importar las consecuencias”

Egipto apuntó contra Argentina y la FIFA después de perder un partido que ganaba por 2-0 hasta el minuto 80.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El técnico egipcio estalló tras la eliminación.
© Getty ImagesEl técnico egipcio estalló tras la eliminación.

Este martes 7 de julio, se dio una remontada histórica en la Copa del Mundo 2026 en el duelo de Argentina contra Egipto. La Albiceleste caía por 2-0 frente a los Faraones, pero en el minuto 80 marcó el descuento y a los 92′ puso el 3-2 definitivo.

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Después del partido, desde el lado de Egipto hubo varias denuncias con un claro destinatario. Apuntaron contra el arbitraje que tuvo el francés François Letexier junto al VAR que comandó su compatriota Jérome Brisard. Además, señalaron a la FIFA de tener un favoritismo con Argentina.

El entrenador Hossam Hassan denunció sin filtro que hubo un arreglo para que clasifiquen los argentinos: “Diré lo que pienso sin importar las consecuencias, este partido fue claramente amañado y todo el mundo lo vio. Y quiero decir una cosa más, si tanto quieren que ellos ganen, ¿por qué llaman a todos a participar?“.

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Mostafa Ziko también denunció a la FIFA y el arbitraje ante Argentina

No sólo habló en rueda de prensa el DT de los Faraones, también se hizo escuchar el autor del segundo gol en el segundo tiempo, Ziko. El futbolista manifestó que pasaron cosas extrañas en las resoluciones del VAR en el gol que le anularon antes del 2-0.

En el segundo tiempo pasaron cosas muy raras. Hubo muchísimas faltas pitadas en nuestra contranos anularon un gol que ni siquiera sé por qué lo anularon. Pasaron muchas cosas extrañas hoy“, declaró Mostafa.

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Y agregó: “Les pido disculpas. Teníamos muchas ganas de hacerlos felices hoy. No pudimos lograrlo, pero de verdad, por Dios, no estaba en nuestras manos. Estaba en manos del árbitro. El torneo está claramente amañado desde el principio“.

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