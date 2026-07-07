Argentina eliminó a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

Argentina logró una increíble victoria contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste estaba 2-0 abajo en el marcador cuando le quedaban 12 minutos al encuentro. A los 92′, marcó el 3-2 que le dio el pase a los cuartos de final.
El combinado de Lionel Scaloni se metió entre los ocho mejores de la Copa del Mundo cuando parecía que estaba eliminado. Los Faraones abrieron la cuenta a los 15 minutos del primer tiempo. Sobre el 67′, Ziko puso el segundo en la tarde de Atlanta.
A los 79′, apareció el primero de Argentina gracias a un cabezazo de Cristian Romero. Sobre el 83′, llegó el empate de Lionel Messi para convertirse en el máximo goleador en soledad con ocho goles, hasta que Enzo Fernández anotó el 3-2 definitivo.
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Con esta agónica clasificación, el combinado argentino ya está en los cuartos de final de la Copa del Mundo. Ahora, esperan para conocer a su rival que se definirá más tarde con el vencedor del juego entre Colombia y Suiza.
La Albiceleste jugará los cuartos de final el próximo sábado 11 de julio en el estadio de Kansas City. El encuentro está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica (8:00 p.m. de Panamá).