El jugador del Manchester City no forma parte del 11 inicial de Egipto para el choque ante Argentina por un lugar en los cuartos de final.

Argentina y Egipto juegan este martes en Atlanta un duelo trascendental del Mundial 2026. Se trata de un partido por los octavos de final en el que el ganador quedará eliminado.

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Y para ese partido, el combinado africano confirmó una formación sin una de sus figuras: Omar Marmoush.

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¿Por qué no juega Omar Marmoush en Egipto vs. Argentina?

El técnico Hossam Hassan decidió dejar en el banco de suplentes al delantero de 27 años nacido en El Cairo que actualmente juega en el Manchester City y es una de las principales figuras del equipo.

El que sí está en el 11 inicial egipcio es la leyenda y capitán, Mohamed Salah.

El 11 de egipto vs. Argentina.

Las alineaciones de Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

Argentina:

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Alvarez.

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Egipto:

Mostafa Shoubir; Karim Hafez, Ramy Rabia, Mohamed Hany, Yasser Ibrahim; Marawan Attia, Mohadan Lashin, Mostafa Zico, Emam Ashour; Mohamed Salah y Haissem Hassan.