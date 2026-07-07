En qué estadio juegan Suiza vs. Colombia en el Mundial 2026: capacidad, ciudad y datos de la sede

La selección de Colombia quiere volver a unos cuartos de final de la Copa del Mundo, pero antes se enfrenta a Suiza.

Suiza y Colombia se enfrentan este martes 7 de julio por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que tendrá como escenario el BC Place, ubicado en Vancouver, Canadá.

Publicidad

El cruce llega con dos selecciones invictas en el torneo y con una oportunidad enorme por delante. Suiza viene de eliminar a Argelia y quiere volver a los cuartos de final por primera vez en décadas. Colombia, por su parte, dejó en el camino a Ghana y busca repetir una instancia que ya alcanzó en Brasil 2014.

ver también Argentina le dio vuelta un partido histórico a Egipto y está en cuartos de final del Mundial 2026: resumen y goles

El ganador avanzará a los cuartos de final y enfrentará a Argentina, que en el primer turno venció a Egipto en un partidazo.

Dónde juegan Suiza vs. Colombia

El partido entre Suiza y Colombia se disputará en el BC Place, estadio ubicado en la ciudad de Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, Canadá.

Durante el Mundial 2026, FIFA utiliza la denominación Vancouver Stadium para referirse a esta sede. Sin embargo, el recinto es conocido internacionalmente como BC Place, uno de los estadios más importantes de Canadá.

Publicidad

El estadio está ubicado en el centro de Vancouver, muy cerca de False Creek, Rogers Arena y zonas turísticas de la ciudad. Es la casa de los BC Lions, de la Canadian Football League, y de los Vancouver Whitecaps, de la MLS.

Para Suiza vs. Colombia, el escenario tendrá un ambiente muy especial. Colombia suele movilizar muchísimos hinchas en cualquier sede mundialista y Vancouver ya tuvo presencia sudamericana durante el torneo. Suiza, en cambio, llega con la confianza de haber jugado en esta misma cancha ante Canadá y de haber ganado allí un partido clave de la fase de grupos.

Publicidad

BC Place, una sede techada y céntrica en Vancouver

El BC Place es uno de los estadios más reconocibles de Canadá.

Fue inaugurado en 1983 y tuvo una renovación profunda en 2011, cuando se le instaló un techo retráctil moderno. Esa característica lo diferencia de varias sedes del Mundial: permite proteger el espectáculo de la lluvia, algo importante en una ciudad como Vancouver, y al mismo tiempo mantener un ambiente cerrado, sonoro y muy intenso.

El estadio ya tiene recorrido en eventos internacionales. Fue una de las sedes principales del Mundial Femenino 2015, donde recibió la final entre Estados Unidos y Japón. También albergó ceremonias de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 y partidos importantes de fútbol, fútbol canadiense y rugby.

Publicidad

Para el Mundial 2026, Vancouver quedó como una de las dos sedes canadienses junto con Toronto. El partido entre Suiza y Colombia será el último de la ciudad en esta Copa del Mundo.

Publicidad

Capacidad del BC Place para el Mundial 2026

El BC Place tiene una capacidad cercana a los 54.500 espectadores para el Mundial 2026.

No es uno de los estadios más grandes del torneo, pero sí uno de los más particulares por su ubicación, su techo retráctil y su ambiente cerrado. En partidos de eliminación directa, ese tipo de escenario puede hacer que la presión se sienta más cerca del campo.

La logística también es favorable para los aficionados. El estadio está en una zona céntrica de Vancouver y cuenta con conexión por transporte público, especialmente a través del sistema SkyTrain. Eso facilita la llegada de hinchas desde distintas zonas de la ciudad y desde el área metropolitana.

Publicidad

Para Colombia, el marco puede ser muy favorable por la cantidad de hinchas que suelen acompañar a la selección. Para Suiza, el escenario también resulta familiar: ya jugó en Vancouver durante la fase de grupos y allí venció a Canadá.

ver también La peor cara de Cristiano Ronaldo: se confirma el dato que deja en evidencia a CR7 tras su eliminación del Mundial 2026

Los partidos del Mundial 2026 en el BC Place

El BC Place tendrá siete partidos en el Mundial 2026: cinco de fase de grupos, un cruce de 16avos de final y este partido de octavos de final.

Publicidad

Los partidos programados en esta sede son:

Bélgica 1-1 Irán — Grupo G.

— Grupo G. Canadá 1-1 Qatar — Grupo B.

— Grupo B. Corea del Sur 1-1 Sudáfrica — Grupo A.

— Grupo A. Canadá 1-2 Suiza — Grupo B.

— Grupo B. Australia 0-0 Paraguay — Grupo D.

— Grupo D. Suiza 2-0 Argelia — 16avos de final.

— 16avos de final. Suiza vs. Colombia — Octavos de final, 7 de julio.

El duelo entre suizos y colombianos será el cierre mundialista para Vancouver.

Suiza llega invicta y con solidez

Suiza avanzó a los octavos de final después de vencer 2-0 a Argelia en los 16avos.

Antes, el equipo de Murat Yakin había ganado el Grupo B con 7 puntos. Debutó con un empate 1-1 ante Qatar, luego goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina y cerró la fase de grupos con una victoria 2-1 frente a Canadá, justamente en Vancouver.

Publicidad

Suiza llega como una selección muy competitiva, ordenada y con variantes ofensivas. No suele aparecer entre las grandes favoritas del torneo, pero su rendimiento fue de menor a mayor y ya demostró que puede resolver partidos complicados.

Ahora tendrá enfrente a Colombia, un rival con más desequilibrio individual y con una hinchada que puede convertir el BC Place en un escenario muy caliente.

Publicidad

Colombia llega después de eliminar a Ghana

Colombia avanzó a octavos después de superar 1-0 a Ghana en los 16avos de final.

El equipo sudamericano ya había tenido una gran fase de grupos. Terminó primero del Grupo K con 7 puntos, después de vencer 3-1 a Uzbekistán, ganarle 1-0 a Congo y empatar 0-0 ante Portugal.

El recorrido colombiano combina solidez, intensidad y una gran capacidad para generar situaciones. Sin embargo, también dejó la sensación de que puede sufrir por falta de contundencia si no concreta rápido sus momentos de dominio.

Publicidad

Ante Suiza, Colombia tendrá un desafío muy distinto al de Ghana. Enfrentará a un equipo europeo ordenado, con experiencia, buena pelota detenida y capacidad para castigar errores puntuales.

Datos de Suiza vs. Colombia

Partido: Suiza vs. Colombia.

Suiza vs. Colombia. Instancia: Octavos de final.

Octavos de final. Fecha: martes 7 de julio.

martes 7 de julio. Ciudad: Vancouver, Canadá.

Vancouver, Canadá. Estadio: BC Place / Vancouver Stadium.

BC Place / Vancouver Stadium. Capacidad: 54.500 espectadores.

54.500 espectadores. Contexto: Suiza eliminó a Argelia; Colombia eliminó a Ghana.

Suiza eliminó a Argelia; Colombia eliminó a Ghana. Premio: el ganador avanza a cuartos de final y enfrentará a Argentina.