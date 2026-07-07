Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi a Egipto

Argentina volvió a ganar y nuevamente Lionel Messi se anotó el suyo para aumentar su registro goleador en este Mundial 2026.

Lionel Messi sigue marcando goles en esta Copa del Mundo 2026. El astro argentino convirtió el segundo gol en el triunfo agónico frente a Egipto por 3-2 y llegó a los ocho goles en lo que va del certamen.

Publicidad

El capitán argentino marcó en todas las fases del Mundial 2026. Le hizo un triplete en el debut a Argelia, un doblete a Austria, uno a Jordania, otro a Cabo Verde y el reciente frente a Egipto. Ahora, Messi seguirá peleando por aumentar la ventaja.

Con este gol, le sacó uno de diferencia a Erling Haaland y Kylian Mbappé que marcaron 7 en lo que va de la competencia. El noruego le convirtió un doblete a Brasil en octavos de final, mientras que el francés puso el gol de la victoria frente a Paraguay.

ver también Argentina eliminó a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026: contra quién y cuándo juega

Más abajo con 6 goles aparece Harry Kane, que le anotó de penal a México en el Azteca también en los octavos de final. Con 4 anotaciones, de los que siguen compitiendo aparecen Vinicius, Dembélé, Jude Bellingham y Mikel Oyarzabal.

Los tres máximos goleadores siguen en competencia y tienen grandes posibilidades de avanzar a semifinales. Los únicos que se cruzarán son Haaland y Harry Kane en cuartos de final, por lo que uno de los dos quedarán en el camino.

Publicidad

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026