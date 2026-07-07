Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi a Egipto

Lionel Messi sigue marcando goles en esta Copa del Mundo 2026. El astro argentino convirtió el segundo gol en el triunfo agónico frente a Egipto por 3-2 y llegó a los ocho goles en lo que va del certamen.
El capitán argentino marcó en todas las fases del Mundial 2026. Le hizo un triplete en el debut a Argelia, un doblete a Austria, uno a Jordania, otro a Cabo Verde y el reciente frente a Egipto. Ahora, Messi seguirá peleando por aumentar la ventaja.
Con este gol, le sacó uno de diferencia a Erling Haaland y Kylian Mbappé que marcaron 7 en lo que va de la competencia. El noruego le convirtió un doblete a Brasil en octavos de final, mientras que el francés puso el gol de la victoria frente a Paraguay.
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Más abajo con 6 goles aparece Harry Kane, que le anotó de penal a México en el Azteca también en los octavos de final. Con 4 anotaciones, de los que siguen compitiendo aparecen Vinicius, Dembélé, Jude Bellingham y Mikel Oyarzabal.
Los tres máximos goleadores siguen en competencia y tienen grandes posibilidades de avanzar a semifinales. Los únicos que se cruzarán son Haaland y Harry Kane en cuartos de final, por lo que uno de los dos quedarán en el camino.