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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Lionel Messi a Egipto

Argentina volvió a ganar y nuevamente Lionel Messi se anotó el suyo para aumentar su registro goleador en este Mundial 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El 10 volvió a marcar por quinto partido consecutivo.
© Getty ImagesEl 10 volvió a marcar por quinto partido consecutivo.

Lionel Messi sigue marcando goles en esta Copa del Mundo 2026. El astro argentino convirtió el segundo gol en el triunfo agónico frente a Egipto por 3-2 y llegó a los ocho goles en lo que va del certamen.

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El capitán argentino marcó en todas las fases del Mundial 2026. Le hizo un triplete en el debut a Argelia, un doblete a Austria, uno a Jordania, otro a Cabo Verde y el reciente frente a Egipto. Ahora, Messi seguirá peleando por aumentar la ventaja.

Con este gol, le sacó uno de diferencia a Erling Haaland y Kylian Mbappé que marcaron 7 en lo que va de la competencia. El noruego le convirtió un doblete a Brasil en octavos de final, mientras que el francés puso el gol de la victoria frente a Paraguay.

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Más abajo con 6 goles aparece Harry Kane, que le anotó de penal a México en el Azteca también en los octavos de final. Con 4 anotaciones, de los que siguen compitiendo aparecen Vinicius, Dembélé, Jude Bellingham y Mikel Oyarzabal.

Los tres máximos goleadores siguen en competencia y tienen grandes posibilidades de avanzar a semifinales. Los únicos que se cruzarán son Haaland y Harry Kane en cuartos de final, por lo que uno de los dos quedarán en el camino.

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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

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