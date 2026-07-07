Los Faraones juegan por primera vez los octavos de final de un Mundial y confían en su arquero para eliminar a Argentina.

Este martes, Egipto buscará dar el gran golpe del Mundial 2026 cuando se cruce contra Argentina por los octavos de final. Los Faraones, que ya hicieron historia en esta competencia tras haber superado la fase de grupos, debutan en esta instancia.

Publicidad

Teniendo en cuenta el poderío ofensivo de la Albiceleste con Lionel Messi a la cabeza, que ya lleva siete goles en apenas cuatro partidos, todas las miradas de los egipcios están puestas en su arquero, Mostafa Oufa Shobeir, un apellido con historia en el seleccionado y que marcó la suya al taparle un penal al astro argentino.

Tweet placeholder

El guardameta de Egipto es hijo de Ahmed Shobeir, ex futbolista del mítico club egipcio Al Ahly y de los Faraones. Integró la nómina en el Mundial de Italia 1990, última Copa del Mundo en la que había participado el país africano antes de Rusia 2018.

Shobeir le tapa el penal a Messi.

Publicidad

ver también Argentina 0-1 Egipto EN VIVO: ¡le atajaron un penal a Messi! Minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

Qué edad tiene y dónde juega Mostafa Oufa Shobeir, arquero de Egipto

Oufa Shobeir tiene 26 años y juega justamente en el Al Ahly, equipo que posee a la mayoría de los jugadores del seleccionado egipcio. Hizo las divisiones menores en dicho club hasta que fue incluido en el plantel profesional en 2019, donde continúa al día de hoy.

Shobeir recibió su primera convocatoria en 2024. Durante el proceso de clasificación a la Copa del Mundo, sólo jugó un partido contra Djibouti. Por eso, fue una sorpresa en Egipto que sea titular en este Mundial en lugar del referente Mohamed El-Shenawy.

Publicidad

Tiene una corta historia con los Faraones. Apenas registra 14 partidos a lo largo de su carrera. 9 de esos partidos fueron en este 2026 entre la Copa de África, amistosos y los cuatro que disputó hasta el momento en esta Copa del Mundo. Hoy, tiene su máximo desafío desde que se convirtió en el dueño de la portería egipcia.

En resumen

El arquero Mostafa Oufa Shobeir será el encargado de defender la portería de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

será el encargado de defender la portería de Egipto ante Argentina en los octavos de final del Mundial 2026. El guardameta de 26 años pertenece al Al Ahly y es hijo de Ahmed Shobeir, histórico arquero egipcio del Mundial de Italia 1990.

y es hijo de Ahmed Shobeir, histórico arquero egipcio del Mundial de Italia 1990. Shobeir se consolidó como titular en esta Copa del Mundo de forma sorpresiva por encima del referente Mohamed El-Shenawy.