En qué clubes juegan los futbolistas de Suiza y cuál es el valor total de la selección en el Mundial 2026

Los jugadores de Suiza quieren seguir haciendo historia y su tarea ahora es eliminar a Colombia del Mundial 2026.

Suiza enfrenta a Colombia por los octavos de final del Mundial 2026 con un plantel de perfil muy europeo: la gran mayoría de sus futbolistas juega fuera del país y varios compiten en ligas de primer nivel como la Bundesliga, la Premier League, la Serie A, LaLiga y la Ligue 1.

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El equipo dirigido por Murat Yakin tiene una base experimentada, con nombres como Granit Xhaka, Manuel Akanji, Gregor Kobel, Breel Embolo y Ricardo Rodríguez, pero también cuenta con jóvenes de alto valor como Johan Manzambi, el jugador más caro de la convocatoria.

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Según Transfermarkt, el valor total de la Selección de Suiza es de 332,50 millones de euros. El plantel de 26 futbolistas tiene una edad promedio de 28,4 años y 24 jugadores que militan fuera del fútbol suizo.

Cuál es el valor total de la Selección de Suiza

El valor de mercado de Suiza es de 332,50 millones de euros, de acuerdo con Transfermarkt. Se trata de una cifra alta para un seleccionado que no siempre aparece entre los máximos candidatos, pero que desde hace años compite con mucha regularidad en torneos grandes.

El futbolista más valioso del plantel es Johan Manzambi, mediocampista de SC Freiburg, tasado en 50 millones de euros. Detrás aparece Gregor Kobel, arquero de Borussia Dortmund, con 40 millones de euros, y luego Dan Ndoye, extremo de Nottingham Forest, con 32 millones.

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Los jugadores más valiosos de Suiza

Los futbolistas más caros de Suiza en el Mundial 2026 son:

Johan Manzambi — SC Freiburg — 50 millones de euros

— SC Freiburg — Gregor Kobel — Borussia Dortmund — 40 millones de euros

— Borussia Dortmund — Dan Ndoye — Nottingham Forest — 32 millones de euros

— Nottingham Forest — Denis Zakaria — AS Monaco — 25 millones de euros

— AS Monaco — Ardon Jashari — AC Milan — 25 millones de euros

— AC Milan — Noah Okafor — Leeds United — 25 millones de euros

— Leeds United — Manuel Akanji — Inter de Milán — 17 millones de euros

— Inter de Milán — Breel Embolo — Stade Rennais — 15 millones de euros

La cotización suiza está bastante repartida entre distintas líneas. A diferencia de otros seleccionados que dependen de una sola figura, Suiza tiene valores importantes en el arco, la defensa, el mediocampo y el ataque.

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En qué clubes juegan los arqueros de Suiza

Estos son los arqueros convocados por Suiza para el Mundial 2026 y sus clubes:

Gregor Kobel — Borussia Dortmund

— Borussia Dortmund Yvon Mvogo — FC Lorient

— FC Lorient Marvin Keller — BSC Young Boys

El arco es una de las zonas fuertes del plantel. Gregor Kobel llega como uno de los nombres de mayor jerarquía de Suiza y también como el segundo futbolista más valioso de la convocatoria.

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En qué clubes juegan los defensores de Suiza

Estos son los defensores de Suiza y sus clubes:

Manuel Akanji — Inter de Milán

— Inter de Milán Nico Elvedi — Borussia Mönchengladbach

— Borussia Mönchengladbach Luca Jaquez — VfB Stuttgart

— VfB Stuttgart Aurèle Amenda — Eintracht Frankfurt

— Eintracht Frankfurt Eray Cömert — Valencia CF

— Valencia CF Miro Muheim — Hamburger SV

— Hamburger SV Ricardo Rodríguez — Real Betis

— Real Betis Silvan Widmer — Mainz 05

La defensa combina experiencia y renovación. Akanji es el nombre de mayor valor y peso internacional, mientras que Ricardo Rodríguez y Silvan Widmer aportan recorrido en la selección. También aparecen perfiles más jóvenes como Luca Jaquez y Aurèle Amenda, ambos tasados en 10 millones de euros.

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En qué clubes juegan los mediocampistas de Suiza

Estos son los mediocampistas convocados por Suiza y sus clubes:

Granit Xhaka — Sunderland

— Sunderland Denis Zakaria — AS Monaco

— AS Monaco Ardon Jashari — AC Milan

— AC Milan Johan Manzambi — SC Freiburg

— SC Freiburg Fabian Rieder — FC Augsburg

— FC Augsburg Djibril Sow — Sevilla

— Sevilla Michel Aebischer — Pisa

— Pisa Remo Freuler — Bologna

— Bologna Christian Fassnacht — BSC Young Boys

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El mediocampo es el sector de mayor valor en Suiza: Transfermarkt lo tasa en 136,50 millones de euros. Allí están el capitán Granit Xhaka, la potencia de Denis Zakaria, la proyección de Ardon Jashari y el valor más alto de todo el plantel, Johan Manzambi.

En qué clubes juegan los delanteros de Suiza

Estos son los atacantes de Suiza y sus clubes:

Dan Ndoye — Nottingham Forest

— Nottingham Forest Noah Okafor — Leeds United

— Leeds United Rubén Vargas — Sevilla

— Sevilla Breel Embolo — Stade Rennais

— Stade Rennais Zeki Amdouni — Burnley

— Burnley Cedric Itten — Werder Bremen

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El ataque suizo tiene velocidad, potencia y variantes. Dan Ndoye es el delantero más valioso del grupo ofensivo, mientras que Breel Embolo aporta experiencia y presencia física. También aparece Rubén Vargas, autor de uno de los goles en el triunfo ante Canadá durante la fase de grupos.

Suiza, una selección construida fuera de casa

Uno de los datos más claros del plantel suizo es que casi todos sus futbolistas juegan fuera del país: 24 de los 26 convocados militan en clubes extranjeros.

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La Bundesliga tiene una presencia fuerte con jugadores como Gregor Kobel, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Aurèle Amenda, Miro Muheim, Fabian Rieder, Johan Manzambi y Cedric Itten. También hay nombres en ligas grandes como Manuel Akanji en Italia, Granit Xhaka y Dan Ndoye en Inglaterra, Denis Zakaria en Francia, Rubén Vargas en España, Remo Freuler en Italia y Ricardo Rodríguez en LaLiga.

Esa distribución explica parte del perfil competitivo de Suiza: un equipo con muchos futbolistas acostumbrados a partidos de alta exigencia en Europa.

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Johan Manzambi y Gregor Kobel, los nombres que elevan el valor de Suiza

La lista de Suiza tiene varios nombres de peso, pero dos sobresalen por valor de mercado: Johan Manzambi y Gregor Kobel.

Manzambi aparece como el jugador más caro del plantel, con una tasación de 50 millones de euros. A sus 20 años, el mediocampista de SC Freiburg es una de las piezas de mayor proyección de la selección.

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Kobel, por su parte, tiene un valor de 40 millones de euros y es una garantía en el arco. Su presencia le da a Suiza una base fuerte desde atrás, algo clave para un equipo que suele competir desde el orden y la solidez.

Datos clave

Suiza tiene un valor total de mercado de 332,50 millones de euros .

. El plantel tiene 26 futbolistas y una edad promedio de 28,4 años .

y una edad promedio de . 24 de los 26 jugadores militan fuera del fútbol suizo.

militan fuera del fútbol suizo. El jugador más valioso es Johan Manzambi , tasado en 50 millones de euros .

, tasado en . Gregor Kobel es el segundo más caro, con 40 millones de euros .

es el segundo más caro, con . El mediocampo es el sector de mayor valor, con 136,50 millones de euros .

. Suiza tiene futbolistas en clubes como Borussia Dortmund, Inter de Milán, AC Milan, AS Monaco, Nottingham Forest, Sevilla, Sunderland, SC Freiburg, Stade Rennais, Valencia CF, Real Betis y Bologna.