Si Egipto le gana a Argentina: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

Egipto quiere seguir avanzando en la Copa del Mundo 2026 y dejar fuera a la actual campeona fuera en octavos de final.

Egipto tiene por delante uno de los partidos más importantes de su historia mundialista. Este martes 7 de julio enfrenta a Argentina por los octavos de final del Mundial 2026, en un cruce donde intentará eliminar al vigente campeón del mundo y dar uno de los golpes más fuertes del torneo.

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El premio es enorme: si Egipto vence a Argentina, jugará los cuartos de final contra Suiza o Colombia, que se enfrentan más tarde por la misma parte del cuadro. Para la selección africana, sería una clasificación histórica y una señal contundente de que puede competir en una instancia reservada para candidatos.

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Suiza o Colombia, el rival de Egipto si elimina a Argentina

Si Egipto le gana a Argentina, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará al ganador de Suiza vs. Colombia.

Ese rival todavía no está definido, ya que Suiza y Colombia jugarán después del cruce entre argentinos y egipcios. Por eso, Egipto sabe que, si logra dar el golpe ante el campeón del mundo, su próximo obstáculo saldrá de una llave también muy pareja: Suiza, invicta y con una estructura sólida, o Colombia, intensa, competitiva y con buen presente.

Para la selección africana, cualquiera de los dos caminos significaría una prueba enorme, pero antes tendrá que resolver lo más difícil: eliminar a Argentina y meterse entre los ocho mejores del Mundial.

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Cuándo jugaría Egipto los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Argentina vs. Egipto se disputará el sábado 11 de julio de 2026.

El encuentro está programado para las 7:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y las 8:00 p.m. de Panamá.

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De esa llave saldrá una de las selecciones clasificadas a semifinales.

Dónde jugaría Egipto si pasa a cuartos

Si Egipto elimina a Argentina, jugará los cuartos de final en el Kansas City Stadium, en Kansas City.

Ese escenario recibirá el cruce entre el vencedor de Argentina vs. Egipto y el ganador de Suiza vs. Colombia, una llave que puede abrirle a Egipto una oportunidad enorme de seguir haciendo historia en el Mundial 2026.

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Egipto, ante la chance de dar un golpe mundial

El partido contra Argentina representa una prueba gigante para Egipto. No solo por el rival, sino por todo lo que significa enfrentar al campeón vigente y a una selección liderada por Lionel Messi.

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Egipto llega con una figura de peso mundial como Mohamed Salah y con la ilusión de transformar este cruce en una noche inolvidable. Para competir, necesitará concentración, eficacia y mucho orden, porque Argentina suele castigar cada error en partidos de eliminación directa.

Si Egipto logra superar a la Albiceleste, no solo avanzará a cuartos de final: también firmará una de las grandes sorpresas del Mundial 2026.

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