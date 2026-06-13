“No está mal”: Carlo Ancelotti indigna a Brasil con sus palabras tras el empate ante Marruecos en su debut del Mundial 2026

Carletto no tuvo el debut esperado en mundiales al mando de la Selección de Brasil.

La Selección de Brasil no logró el estreno esperado en la Copa del Mundo 2026 y tuvo que conformarse con un empate ante Marruecos, un resultado que generó críticas entre aficionados y analistas debido a la enorme exigencia que siempre acompaña a la verdeamarela. Sin embargo, el técnico Carlo Ancelotti se mostró sereno tras el encuentro y defendió el proceso que recién comienza en el torneo.

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El entrenador italiano reconoció que el rendimiento del equipo estuvo lejos de su mejor versión, especialmente durante la primera mitad, aunque evitó dramatizar el resultado. Para Ancelotti, el punto conseguido mantiene intactas las aspiraciones de Brasil de avanzar a la siguiente ronda y seguir creciendo con el paso de los partidos.

Ancelotti conforme con el debut de Brasil

Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Carlo Ancelotti dejó claro que el empate no debe interpretarse como una señal de alarma. “Nos conformamos con este resultado, que no está mal, y lucharemos en el próximo partido. No se gana el Mundial en el primer partido. El debut, por muchas razones, puede que no salga como uno quiere, pero tenemos que seguir adelante”, aseguró el estratega, quien reiteró su confianza en el plantel brasileño.

El seleccionador también hizo un análisis autocrítico del desempeño mostrado frente a los africanos. “No jugamos bien en la primera parte, pero mejoramos en la segunda. Tuvimos algunas oportunidades, pero necesitamos ser más precisos. El equipo luchó hasta el último minuto y está bastante claro lo que necesitamos mejorar”, explicó Ancelotti, convencido de que Brasil encontrará su mejor nivel conforme avance la competencia.

Además, el exentrenador del Real Madrid defendió sus decisiones tácticas y respaldó a los futbolistas que iniciaron el compromiso. “Hay que aceptar las críticas cuando el equipo no juega bien. No creo que las críticas vayan dirigidas a los jugadores que fueron titulares; las críticas van dirigidas al equipo, que no jugó bien en la primera mitad”, afirmó el técnico, dejando claro que la responsabilidad es colectiva.

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Ahora, la mirada de Brasil está puesta en su próximo desafío mundialista. La canarinha volverá a la acción el 19 de junio cuando enfrente a Haití, en un partido en el que buscará conseguir su primera victoria del torneo y despejar las dudas surgidas tras el empate ante Marruecos. Posteriormente cerrará la fase de grupos frente a Escocia, con la misión de confirmar su candidatura al título y responder a las expectativas de una afición acostumbrada a ver a su selección ganar, gustar y golear.

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